投資中國餐飲連鎖店 百人遭捲走近600萬

（甲洞4日訊）報讀企業管理課程，卻遇到導師在課堂上大力推薦和引導下，10名“學生”誤信導師所言，掏錢投資在中國某餐飲連鎖店生意，不料卻拿不到分文回酬，經追查下才發現投資公司沒有履行合約在中國開分店，捲走百人超過1000萬人民幣（約587萬馬幣）。

10名投資者今日到甲洞行動黨服務中心求助，並在甲洞行動黨直轄區公共服務及投訴局主任游佳豪的安排下，召開記者會。

導師力荐 10人被騙

代表發言的謝淏鏮（43歲，服裝貿易老板）透露，他和一班朋友共30人，投資了600萬人民幣。單他個人就投資11萬人民幣，僅拿回6000人民幣。

他說，他是從2017年年初開始投資這個項目，每月可拿到0.6%的回酬，一年回酬率為7.2%，起初確實有拿到應有的回酬，直到同年7、8月就開始拿不到回酬。

他聲稱，該公司的負責人向他解釋，公司財務出狀況，需要一些時間眾籌，才有錢還給他，結果等了2年，都沒有任何下文。

他估計受騙的100名投資者，來自馬來西亞、新加坡和中國。“該公司聲稱會拿他們的投資額在馬來西亞、新加坡和中國三地開設分店，結果出事後，我們發現該公司並沒有在中國開設分店，讓我們深感被騙。”

謝淏鏮說，他們是經導師在課堂上推薦後，曾親自到北京考察該公司的規模，所以才決定投資。

他指出，該名導師是該公司的企業顧問，當初如果不是因為該名導師在課堂上大力推薦，他們也不會接觸到該投資項目，進而蒙受損失。

負責人稱公司虧損

另一名不願透露身份的投資者說，該公司負責人事後還向他們出示公司財務報告，聲稱公司從2016年開始面對虧損，可是投資時該負責人並沒有提及虧損的事，蓄意隱瞞。

他們表示，他們都是通過本地銀行轉賬到中國和該公司負責人的銀行戶口，至今他們仍可以透過微信聯系到該負責人。

他們不解的是，既然公司已經無法給投資者回酬，為何還在馬來西亞進行招商說明會？

他們希望透過今日的記者會，提醒馬來西亞的民眾在投資類似項目時要特別謹慎，以免步他們後塵被騙。

游佳豪允求助中大使館

甲洞行動黨直轄區公共服務及投訴局主任游佳豪承諾，甲洞行動黨服務中心會盡量協助這10名投資者，向中國駐馬大使館尋求協助。

他說，錢是從我國匯入，如果大馬投資者在中國報案，中國警方不會受理類似案件，大馬投資者只能在大馬報警，涉及的法律層面很複雜。

他繼說，投資者可以向該公司提出民事訴訟索賠，可是需要耗費金錢和時間。