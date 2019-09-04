MM2H簽證者 擁國外駕照國人 11月可轉換本地駕照

（布城4日訊）交通部長陸兆福宣佈，交通部將特別允許讓符合特定條件，在“大馬第二家園”（MM2H）計劃下居留簽證者及在考獲國外駕照的國人，轉換為本地駕駛執照。

他今日出席內閣會議後，在布城交通部召開記者會時表示，計劃在11月初落實這項政策。

他說，該部給予MM2H計劃居留簽證者特別允許的原因包括，參與這項計劃者必須符合相關的嚴格條件、他們會長時間留在我國及將透過在我國消費促進我國經濟。

他補充，他接獲在國外工作或深造，並先取得國外駕照的國人士要求，希望該部可以考慮給予特別考慮，讓他們回國時不需要經過重考的程序轉換為本地駕照；經過考慮後，他同意讓一並給予他們特別考慮。

陸兆福說，在轉換駕照政策方面，MM2H計劃居留簽證者及大馬人必須符合的條件包括，必須在申請者原本的國家取得正式及有效的駕照，不包括學車駕照或臨時駕照；原本國家的駕照將轉換為大馬的P駕照，當事人必須遵守大馬P駕照的規定。

須遵守大馬P駕照規定

他解釋，這做法是為了確保當事人有能力在我國駕駛及教育他們遵守我國的所有駕駛規則，因為一些國家的駕駛方向及文化和我國所差異。

他補充，相關申請者若在簽署1949年日內瓦道路公約的國家考得駕照，他們可以不需要重新考試來轉換駕照；若是在沒有簽署1949年日內瓦道路公約的國家考得駕照，則必須參與交通規則課程及考試，這是基於我國的交通規則可能和其他國家有異。

“如果MM2H計劃參與者的簽證過期，或因違反任何條規而被取消資格，他們的本地駕駛執照也將一並取消。”

他說，陸路交通局（JPJ）正在處理相關詳情及完整的政策指南，至於具體落實政策的日期則會在近期內公佈。