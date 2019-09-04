誤信詐騙電話 2女子被騙逾3萬元

（北海4日訊）再有詐騙電話受害者！37歲華裔女子及24歲馬來女子都因誤信詐騙電話而被騙走血汗錢。

指信用卡沒還錢

37歲華裔女子是接獲來電指她信用卡還欠7000令吉，女事主在心慌意亂下洩露銀行戶頭資料給對方，被騙走1萬5099令吉70仙。

威北警區主任諾再尼說，女事主昨晚報案稱她日前接到一通自稱是某銀行男職員打來的電話，對方說她信用卡還有7000令吉欠款，必須設法還清，電話過後轉接給自稱是武吉阿曼警方商業調查組楊姓查案官的接聽者。

他說，對方用了2個小時“說服”女事主，要她把本身銀行存款戶頭資料交予警方調查，並一再叮囑不可將此事告訴別人，由於過程很“真實”及“專業”，女事主一時未能清醒分辨真偽，讓對方得逞。她發現存款被轉移後才驚覺受騙，警方援引刑事法典420條文（欺騙）調查。

24歲馬來女銷售員則接到自稱是關丹郵政局職員的電話，對方指她寄往沙巴的一個包裹已被警方截獲，過後將電話轉給一名自稱是警曹的接聽者，對方說警方已取得逮捕令，她必須配合。

他說，對方告訴女受害者，可能她的身份已被盜用，並指示不可將此事告訴別人，要她先把銀行存款轉移至3個指定戶頭，讓警方進一步調查。

“女事主感到害怕和驚慌，於8月16和25日分3次把2萬1300令吉轉移給對方。”警方援引同樣條文調查此案。