穿過膝褲禁入移民局 女子被迫買長褲更新護照







（安順4日訊）來自亞亦君令的華裔女子鄒紹琴指出，她穿過膝長褲到安順移民局申辦更新護照卻遭阻攔進入，最終被迫到安順市區商店購買一件長褲換上，才獲准進入移民局內辦理護照更新事務。

鄒紹琴（47歲，小販）先被移民局保安人員禁止進入移民局，較後向移民局官員要求通融，因為她認為所穿的長褲只差數寸就蓋完整個腳部，根本不存在不端莊問題，但移民局官員告訴她說現場有電眼，他們無法通融讓步。

她在完成護照更新手續後，向馬華安順區會署理主席江順進、副主席林寬鴻投訴。她要求政府部門向公眾作出明確的指示，以免讓公眾面對更多的不便。

鄒紹琴說，她是在今早9時50分準備進入安順移民局，卻被保安人員以她的長褲不完全遮蓋腳部而阻止她進入，連移民官員也表示不會為她更新護照。

“我向他們說明我是來自亞亦君令，要回家路程需超過半個小時，況且我的腳有問題，不適合上下移民局三樓。官員叫我去買條長褲穿上再來，如果買不到適合的長褲，可以買紗籠，他們絕對不能通融我穿過膝褲子進入。我唯有依他們的指示去做，到下午1時許才完成護照更新手續。”

江順進指出，政府部門是有為公眾設定一個服裝指南，官員們必須依據指南來執行任務，不應該矯枉過正，為難人民。

“我到移民局去了解，發現該處貼上的服裝指南，注明不能穿短褲、短裙，卻沒有註明不能穿過膝蓋的長褲。”