【中美貿易戰】對中國報復震怒 特朗普曾擬倍增關稅

（華盛頓4日訊）中美貿易戰升級，美國總統對華加徵新一輪關稅，招致中方反擊。美媒爆料稱，特朗普當日得知中國對他擴大中美貿易戰以牙還牙後，怒得有意將對華關稅稅率翻倍，嚇得官員馬上動員商界勸阻。

美國財經新聞台CNBC引述消息報導，特朗普上月初宣佈9月起對餘下近3000億美元（約1.2兆令吉）中國貨加徵10%關稅，中方於8月23日公佈反制措施，對750億美元（約3162億令吉）美國貨加徵關稅，與美方新一輪關稅同時生效。

消息人士說，特朗普得知中國反擊後，極其憤怒，即時打算將9月前中美貿易戰既有針對約2500億美元（約一兆令吉）中國貨關稅稅率，由25%狂加一倍至50%。

財長動員商界巨頭勸阻

特朗普的這一決定嚇壞了白宮官員。據悉，財長姆欽與美國貿易代表萊特希澤之後馬上動員商界力量，安排多名美企行政總裁致電特朗普，警告他此舉可能對股市和經濟帶來嚴重影響。這才使得特朗普作罷，改為決定將既有關稅稅率由25%上調至30%、新一輪關稅稅率由10%增至15%。

警告貿談勿拖至大選後

特朗普公佈徵稅計劃後一度表示，自己對中美貿易戰升級，情願回頭重新考慮一下（second thoughts；有遺憾之意），引起外界好奇。白宮發言人當時解畫，指特朗普遺憾的是沒有加更多關稅。白宮、財政部與貿易代表辦公室都沒有回應CNBC報導。

中美貿易戰9月新一輪關稅實施後，中美互信看來已降至低點。中美貿易戰談判預定本月繼續，但美媒日前報道，中美連談判時間和框架也未能達成共識。

特朗普昨天在推特警告中國，別想將貿易談判拖至2020年美國大選，若他連任，談判將更艱苦。特朗普說，目前距離美國大選尚有多個月時間，拖延會造成大量工作流失，“想想看，若我贏了的話，中國會怎麼樣，談判會變得更加困難！中國屆時的供應鏈會崩潰，並會流失大量生意、工作機會與金錢。”