卓坤森林公園多處損壞 撥款不足拖慢修復





（大山腳4日訊）卓坤森林公園2年前遭暴風雨破坏後，多處土崩、樹倒及柏油路龜裂等問題，迄今依然無法全面解決，引起民眾不滿，不過馬章武莫區州議員李凱倫及威省市議員陳潤輝異口同聲喊冤說，州政府不是沒有維修，只是撥款不足，拖延維修進度。

李凱倫今日召開記者會時說，自2017年及2018年年杪的暴風雨后，卓坤森林公園多達66處發生土崩、樹倒及柏油路裂等問題，檳州森林局也展開多次維修工作，以保障民眾安全。

“2018年我在州議會上問過，州政府對卓坤森林公園所進行的維修工作情況，包括鞏固山腳下至山頂的斜坡；同年12月，森林局就遴選承包商展開防斜坡泥土崩塌計划，耗資約18万令吉。”

李凱倫：需大筆費用

他直言，卓坤森林公園嚴重遭暴風雨破坏，需要大筆的費用來維修，包括需要進行土質測驗、重鋪瀝青、鞏固斜坡泥土、排水系統等工程，以确保雨水獲得良好排出，避免造成土崩。

他透露，州政府估計維修這段長3.6公里的柏油路，大約耗資1790万令吉。大山腳國會議員沈志強也向中央政府提呈申請撥款，并將此計划列入第12大馬計划內。

“倘若今年因撥款不足，來不及完成維修工程，希望明年獲批准撥款，并盡快落實有關計划，修复卓坤森林公園，以策安全。”

在場者包括大山腳國會議員兼青年与体育部副部長沈志強的助理洪敦彬、威省市議員王澤欽、陳潤輝、直落卓坤鄉管會主席哈芝奧斯曼等人。

陳潤輝坦言，早在2015年已有接獲民眾投報有關路段崩坏的問題，加上2017年及2018年的暴風雨，毀坏的程度更加嚴重，甚至曾數次關閉封山2個月。

他說， 至于另一條由馬電訊公司管轄的柏油路，該公司則撥出4万令吉進行維修工作，惟事隔兩年有關路況又毀坏。接下來，州政府有意讓有意承這項耗資約20万令吉的維修工程，包括防土崩工程、維修溝渠与柏油路、提升排水系統等短期維修工程者報價，而報價限期於8月21日結束。

他也說，雖然經歷2次關閉后，卓坤森林公園已重新開放給民眾登山，但并非百分之百安全，尤其下雨天更是不鼓勵民眾登山，以免意外發生；除了卓坤山還有其他選擇，如玻璃主山等，相對安全。

登山客抨檳輕重不分

在李凱倫一行人巡視卓坤森林公園路況時，有些登山客趨前向他投訴，他們認為州政府“輕重不分”，眼前上述問題還未解決，卻在這個時候裝修森林局辦事處。

“這座山一天几千人爬，一個月有几十萬人，你們的好名聲都被人民罵到坏了，要注意，重要的（事）要先做。”