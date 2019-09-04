10商人申訴：3年翻5倍誘玩金錢遊戲 500人被騙千萬

（檳城4日訊）金錢遊戲斷不了！ 主要來自北馬的10名各領域商家今日出面控訴誤信一名年輕“拿督斯里”的甜言蜜語，以為可以在3年內翻5倍賺取高回酬而身陷金錢遊戲。目前至少有500多人受騙，被騙金額超過千萬令吉。

10名受害人挺身而出，揭發這個以A字頭的基金會形式招資的金錢遊戲，這群受害者是以39歲理髮師陳佑勝為首，他們今日向國內貿易及消費人事務部長拿督斯里賽夫丁選區服務中心投訴。

陳佑勝指出，他們是通過朋友圈認為這名在 3年前只是26歲的“拿督斯里”男子，並相信通過其創立的基金會進行各項投資可以賺取高回酬。20多人總共注資160萬令吉全泡湯。

廣招注資基金會

他說，該名吳姓“拿督斯里”，是以基金會需擴充業務為名，廣招人注資參與多項投資。他相信至少有500人受騙。

陳佑勝指出，該其金會是從2017年開始邀人注資，並曾在喬治市辦過一場盛大開幕宴會，誤導許多人以為該基金會是具規模及有一定的背景。豈料，後來有投資者發現不對勁而於今年8月3日起陸續報警。

陳佑勝希望國內貿易及消費人事務部能著手調查並揪出該名自稱姓吳的“拿督斯里”，並把款項退還給投資者。

拿督斯里稱擁碼頭

陳佑勝指出，他是在2017年經朋友介紹認識該名華裔“拿督斯里”，經對方遊說下，個人先後投資1萬美元，以參與這個基金會在國內外業務發展。

他說，這名拿督斯里還聲稱擁有私人碼頭與俱樂部，在台灣擁有生意。

“對方答應以3年翻5倍的高回酬作為條件，即投資6至8個月後即可取得投資額的45%回酬，但當中有2%歸為慈善公益、23%歸為分數（point），另20%是現款。”

他說，至今他和他的下線都已投資2年多，卻分文未得，也沒分享到任何分數或利益，只在招到下線時領到少許佣金。

他指出，他與多名投資者曾多次到該名“拿督斯里”在檳島西南區的公司與他交涉，但“拿督斯里”與另一名30多歲自稱“陳總”的華裔伙伴皆避而不見，只交由助理應付他們，到最後就連助理也不理他們。

“我與下線有簽署擔保書，如今已被追討巨債，但在沒有拿到回酬下根本無能力償還。”

他猜測“拿督斯里” 和“陳總”已逃到國外。那所謂獲得社團註冊局批准的基金會，如今也更換新名號，繼續運作。

下線賣2店還債

陳佑勝的其中一名下線郭直橓（35歲）說，他本來經營酒吧與咖啡廳生意，後因投資該基金會5萬美元，還招了不少下線及簽署擔保書，如今被迫售賣2間店還債。

“該基金會曾在喬治市辦過一場盛大開幕宴會，也曾在外國舉行過國際大會，讓人以為該基金是擁有威信的，結果卻是詐騙集團。”

案交貿消部處理

賽夫丁辦公室主任李文興說，投訴者今日現身說法，是希望提高民眾的警惕。他會把此案交予貿消部處理，他籲請當局以1993年直銷及反金字塔計劃法令徹查，把違例者繩之以法。

他說，因此案涉及逾千萬令吉的公眾利益，事關重大。在相關條文下一旦罪成，可被罰不超5年監禁及罰款不超500萬令吉。

他說，其辦公室已向州政府各部門求證，被告知該基金會所謂的投資計劃並不存在，因此欺騙的成份很高。

稱與台合推太陽能發電廠

今日共有10名受騙男女出席記者會。綜合陳氏及郭氏的說法，吳姓拿督斯里及“陳總”聲稱該基金會的業務繁多，涉及計劃包括購置100輛員工巴士、私人碼頭，並與台灣政府合作推動太陽能發電廠計劃等，並在曾在喬治市、北京及香港召開千人大會，藉此給予投資者信心。

這對夥伴也向投資者出示該基金會向社團註冊局登記的證書，讓投資者深信不疑紛紛注資。