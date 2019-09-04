家長別給孩子壓力 馬智禮：祝UPSR考試順利

（布城4日馬新社訊）教育部長馬智禮祝福所有參與小六檢定考試（UPSR）的學生考試順利，並勸請他們在作答時不要有壓力。

2019年小六檢定考試今日開始舉行，有44萬5641名考生在全國8076座考場應考。

馬智禮今日巡視布城第8（1）區國小時，也勸請家長不給要孩子壓力。

他在巡視時對記者說：“我發現家長比孩子還要緊張和壓力，所以我勸請他們不要給他們的孩子太多壓力。

“這方面的壓力並不好，他們（學生）已經很努力，把這當成是生活。”

今年的小六檢定考試於9月4、5、10、11和12日舉行。

馬智禮說，小六考試只是小學的其中一個評估方式，其他評估方式還有課堂評估、體育與課外活動評估，以及心理評估。

“我有信心孩子們能夠應付這項考試，祝他們成功和考獲佳績，以及沉著應考。”

另外，詢及有人質疑國家文學獎的遴選方式，馬智禮說，這是平常事。

“很多人會不滿，這很正常，這個獎給了一個人，沒得獎的都會不滿。

“獲此殊榮者的功績和成就，已獲得文學界首肯。”

教育部昨天宣佈，第14屆國家文學獎得主是文化藝術研究者茜蒂再農教授。

據報導，霹靂文學家馬林克扎里指出，第14屆國家文學獎的遴選結果是一種“走後門”的方式，以及給人評選過程受到干預的印象。