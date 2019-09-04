【英脫歐亂局】 328：301 反對派成功阻止硬脫歐 約翰遜揚言提前大選

（倫敦4日訊）英國國會昨天甫復會，反對硬脫歐的跨黨派議員即與首相約翰遜的政府攤牌，以328票對301票通過由在野黨派議員控制下議院脫歐議程，變相阻止約翰遜硬脫歐，而當中有21票更來自執政保守黨議員。約翰遜隨即表示，會尋求提前下月中大選。

這項阻止硬脫歐的議案，由工黨議員本恩提出，要求政府在下月和歐盟達成新的脫歐協議，或是取得國會下議院同意無協議脫歐。但若兩者在10月19日之前都無法辦到，約翰遜就必須致函歐洲理事會主席圖斯克，再度要求延長《里斯本條約》第50條，延後脫歐期限。議案把期限設定在10月19日，是因為歐洲理事會將於10月17日及18日開會，也是10月31日脫歐日前最後一次會議。

約翰遜受挫後表示會提出動議，要求提前大選，“我不想舉行大選，但如果議員們明天（周三）表決強迫英國再經歷另一次沒有意義的延期脫歐，那麼大選是唯一解決問題的方法。”

而在約翰遜發言期間，執政保守黨一名國會議員倒戈，坐到自由民主黨議員的議席上。工黨黨魁郝爾賓形容，約翰遜在歐洲與英國也沒有朋友，其政府並無獲得授權管治，現時在國會也失去大多數。

外界預期，約翰遜將於日內提出解散國會，提前大選，估計大選日期定為10月14日，等同由選民決定是否無協議下脫歐。

開除21倒戈議員

保守黨黨鞭表明，21名令約翰遜吃敗仗的倒戈議員，將被驅逐出黨。

首相府發言人說，首席黨鞭昨晚已向沒有投票支持政府的保守黨議員表示，他們將被拿走黨鞭，即被逐出黨。21名倒戈保守黨員中，包括被指帶頭作反的前財相長哈蒙德、已故首相邱吉爾的外孫索姆斯、資深親歐派克拉克等。

硬脫歐恐虧675億

另外，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）發表報告指，英國若在無協議的情況下脫歐，在對歐盟的貿易將承受至少160億美元（約675億令吉）的損失，若將間接影響考慮在內，損失可能會更大。