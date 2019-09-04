廠巴釀14車連環撞 疑煞車器失靈 逾10人傷















（雙溪大年4日訊）一輛嚴重超載的廠巴，載著員工到工業區上班途中，在下斜坡時疑煞車器失靈，撞向停在十字路口的多輛車子，釀成14車連環撞的車禍，逾10人受輕重傷，目前傷者已送往醫院接受治療。

上述事件是今早7點多，發生在安曼再也城鎮的交通燈處，即麗雅再也花園中小型工業區附近；除了蘇丹阿都哈林醫院救護人員，以及民防部隊到場展開急救工作，由民間組織所成立的醫藥隊，包括吉中區聖約翰救傷隊也到場協助。

所涉及車禍的交通包括1輛廠巴、9輛國產車、2輛本田轎車、1輛豐田轎車，以及1輛日產休旅車；由於事發時剛巧遇上上班時間，交通一度受阻，交警也到場維持交通秩序；調查官也在場展開調查。

据了解，這輛廠巴當時是載著80名員工，從雙溪大年嶺（SP Height）的工廠宿舍，到位於麗雅再也花園中小型工業區的工廠上班，並準備下斜坡來到交通燈時，疑煞車器失靈，撞上前方的車子後，再闖進反方向車道撞向迎面而來的車子。

反方向的車子司機在看到廠巴失控後，避免與有關巴士正面相撞，紛紛的駛到一旁，但也逃不過被撞的命運，巴士載上所載著的其7名外勞，身受輕重傷，重者腳折頭破，輕者則是擦傷；現場也目擊一些轎車司機與乘客也受到皮外傷。