馬哈迪抨強國 制裁小國欠公平

（柬埔寨．金邊3日訊）首相敦馬哈迪今日不點名抨擊一些強國，制裁本區域小國。

他說，制裁不僅會傷害所涉國家，也會“毫無理由”的傷害到其他國家。

“我們與這個國家沒有不和，但由於制裁，我們不再與這個國家做生意，這非常不公平。”

“作為一個小國，我們無法制裁任何人，而是強國在實施制裁，所以，它剝奪小國權益。

“盡管事實是，他們一直在談論人權和自由，他們卻奪走我們跟我們自己貿易夥伴做生意的自由。”

馬哈迪於今日與柬埔寨首相洪森聯袂召開記者會時說，這個問題將被帶上9月17日至30日召開的聯合國大會。

“這是讓我們提出問題的好平台。”

他說，馬來西亞和柬埔寨認同，本區域的海洋應無任何限制的自由航行。

“這會破壞海洋接壤各國的發展。”

馬柬允強化雙邊合作

談到東帝汶加入東盟，馬哈迪說：“我們會嘗試確保東帝汶會在下一次的東盟會議，成為東盟其中一員。”

“東帝汶申請加入東帝汶很長時間了，它應該成為東盟一員。”

另外，洪森指出，馬柬承諾於今年內敲定“區域全面經濟夥伴關系協定”（RCEP），因為它對區域經濟整合與成長至關重要。

他說，馬柬承諾進一步提升和強化雙邊和多邊框架合作，以照顧兩國人的福祉，旨在為本區域和世界打造和平、穩定和繁榮。

“我們認同，有必要促進安全及國防領域的培訓與情報共享，並歡迎兩國國防部門就促進合作進行討論。”

“我們鼓勵兩國的相關機構加速敲定打擊人口販賣的諒解備忘錄。”

另外，馬哈迪和洪森見證避免雙重稅收協定，以及旅游業合作諒解備忘錄的簽署儀式。

上述協定及備忘錄是由外交部長拿督賽夫丁，聯同柬埔寨經濟與財政部長溫本莫尼洛，以及柬埔寨旅游部長唐坤簽署