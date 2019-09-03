衛長：不受承認大學讀醫 畢業生回國須考EPR

（布城3日訊）衛生部長拿督斯里祖基菲里聲稱，任何在不獲大馬政府承認的海外大學讀醫回國的學生，都需要報考大馬醫藥理事會的臨時註冊考試（EPR）過關後，學位才獲承認和獲準在國內實習及行醫。

他在出席鼓吹母乳時尚活動後，針對不符合最低條件的大馬教育文憑畢業生自資出國讀醫的問題，如是指出。

他提到，大馬學生若無須考進本地公共和私立大學的醫藥系，但父母卻有錢把他們送出國外讀醫，政府不能阻止，只是回國後文憑將受到大馬醫藥理事會的審查，不受承認的文憑則需通過臨時註冊考試。

“畢業生須獲海外支持信( SSLN）或無異議證書（NOC）才能出國讀醫的問題，則是教育部的權限，衛生部只是處理在外國讀醫的畢業生回國行醫的程序。”

針對最近發生多宗救傷車車禍意外的提問，他將在接獲報告後才回應，包括其中一名醫生因而變成終身殘障的賠償事項都會一並處理。

此外，祖基菲里表示，2015年大馬健康和發病率報告顯示，4至6個月母乳的比率由於受到各種限制和不便，已從60%減至45%。因此，當局推動鼓吹母乳媽媽的服飾設計活動，鼓勵更多年輕媽媽加入母乳行列。

“政府展望大馬母乳比率可提高至70%，符合2016－2025年國家飲食藍圖的目標。