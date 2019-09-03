安華斥杯葛非穆產品 不健康分裂族群

（吉隆坡3日訊）對伊斯蘭黨發起的“優先購買穆斯林產品”運動，人民公正黨主席拿督斯里安華認為，此舉在多元種族的馬來西亞社會是不健康及分裂族群的行為。

他於今日為第六屆東南亞历史與文化國際論壇主持開幕後說，“優先購買穆斯林產品”是利用種族間爭議性話題來達到推銷目的，與推廣清真產品運動理念不同，是不健康的手段。

他說，穆斯林必須以身作則，在展示良好品行的同時，也得生產可以讓所有人都能接受的產品。

他強調，穆斯林也允許華人生產他們所需的產品，所以，在多元種族與文化社會里炒作種族爭議性課題，是不健康的。

無論如何，他沒有就如何應對這項運動的提問做出回應。

詢及公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏缺席黨會議是否可以被視為杯葛黨時，安華表示，他已經“嚴厲提醒”阿茲敏，要求對方出席黨的會議。

“我不知道阿茲敏是否有杯葛會議，我所知道的是，他確實缺席會議，而我也已經嚴厲提醒他必須出席黨的會議。”

有關公正黨副主席祖萊達聲稱曾三度致函給他要求會面，而總秘書拿督斯里賽夫丁卻表示“只接獲一封信”，安華以不願卷入這項糾紛為由拒絕置評，但表示這只是一樁小事。

針對指他接任首相後，或將削弱人民對希望聯盟評分，甚至引起經濟反彈，安華說，這是被特定人士挑起的話題。

“我並不擔心，這事（接任首相）已經解決，只是有一些特定人士蓄意炸作話題。”