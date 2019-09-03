【林明大火燬村】停搜第二具遺體 採樣本送檢驗







（關丹3日訊）彭亨州消拯局表示，林明火災搜索豪華飯店第二具遺體及採證工作已於今早9時宣告暫停。當局科學鑒證組已在現場調查及採集了足夠的樣本，並且送往化驗，在化驗報告未出爐前，當局無法作出確實的公布，包括火災當天所找到的一具遺體身份，希望各界勿自行猜測。

彭亨州消拯局局長諾希山強調，林明火災的調查工作仍在進行中，一旦完成，當局將把調查及化驗結果等資料都交給警方接手，以便從其他角度進行調查，例如失蹤人口。至於火災是否涉及刑事成份的疑問，當局都不能透露，這一切都有待警方調查。

林明於8月31日淩晨發生開埠以來最嚴重的火災，火勢蔓延了北廣東街、南廣東街，以及爪哇街11戶民宅、20間老店屋，以及1間历史悠久的林明民眾圖書館。現場消息指豪華飯店東主何玉坤周錦妹夫婦受困葬身火海，但目前除了找獲一具還未鑒定身份的遺體，夫婦下落依然成迷。

起火原因仍無法確定

此事發生至今進入第四天，盡管彭州消拯局已展開調查，但起火原因仍無法確定。對於有民眾指火災是從豪華飯店開始燒起，當局表示調查未結束，因此暫不透露詳情。

諾希山指出，根據當局所設下的關鍵績效指標(KPI)，火場起火原因調查工作都限定在14天之內完成，因此當局會盡一切努力，希望能在短期內完成所有需要的工作，找出答案。

“火災調查工作進度視各種客觀情況而定，有時許多疑點都必須通過化驗、鑒證等才能確立，包括林明豪華飯店在火災後發現的一具遺體的性別及身份，以及所找到的可疑物體等，都必須經過化驗鑒定，而這過程都需要時間。

“目前我們尚未尋獲第二具遺體。雖然火災當天，民眾指豪華飯店東主（何玉坤、周錦妹）夫婦葬身火海，但到底被發現的遺體是否是夫婦當中的其中一人？另一位的下落？我們都需要調查，現階段都不能透露。”

他說，目前當局只有等待化驗報告出爐，才能決定採取下一步行動。

子女留守廢墟旁等消息

另一方面，豪華飯店東主的子女們仍留守在飯店廢墟旁，經過多天的煎熬，子女們今天心情已平伏許多，繼續觀望及等候消息。

何玉坤的女兒受詢時說，他們接獲火災消息後都從外地趕回林明追蹤父母下落，由於現階段當局已暫停搜索，在等待報告出爐前，他們也不能做什麼，唯有繼續等待。

“目前我們暫住親戚家，會繼續留守到報告出爐為止，我們都非常想知道答案。”