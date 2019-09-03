【納吉1MDB案】第8證人：納吉家族朋友 劉特佐是很重要顧問





（吉隆坡3日訊）前首相拿督斯里納吉前特別官員安哈里指出，大馬華裔富商劉特佐是納吉家族的朋友，也是對納吉很重要的顧問。

納吉被控一馬發展公司（1MDB）洗黑錢和濫權案今日進入第三天審訊。安哈里以本案第8名證人身份上庭供證。

安哈里是Orb Solutions私人有限公司的前董事，另一名董事是本案第4名證人諾海娜希拉娃妮，後者已在上周三上庭供證。

Orb Solutions成立於2008年，唯一的客戶是時任副首相納吉，並為納吉提供數碼或網絡個人形象管理服務和管理其社交媒體戶口。

安哈里今日宣讀證詞時指出，他受委為納吉特別官員之前，劉特佐就已經認識納吉。

在納吉出任首相後，安哈里也從副首相特別官員轉變為首相特別官員。

安哈里說，他於2008年9月份第一天以（時任）副首相特別官員身份上班時，劉特佐曾發信息給他。

“有關內容大概是這樣：兄弟，我聽說你在副首相辦公室上班，恭喜，我們會常常緊密聯系。”

曾接劉特佐祝賀信息

“據我了解，劉特佐的意思是我們兩人會常常見面以及聯系，因為劉特佐和我的老板納吉熟絡。”

安哈里指他確定的是，劉特佐是從納吉或羅斯瑪那里知道他在副首相辦公室上班，他指是因為劉特佐和納吉夫婦的關系密切，以及常常見面。

安哈里表示，當他和劉特佐交涉數次後，劉特佐告訴他，他和納吉家族關系密切。

“劉特佐常常和我說，他時常和納吉家族見面，有時候劉特佐更加清楚納吉家族的計劃，反而是我身為納吉特別官員的不清楚。”

安哈里說，劉特佐告知在少年時期就認識納吉繼子里紮阿茲，過後和納吉家族熟絡。

“里紮阿茲之後將劉特佐介紹給羅斯瑪認識。劉特佐也說，羅斯瑪不曾阻止他和納吉家族熟絡。”

他說，羅斯瑪多次聯絡劉特佐，但他不清楚兩人的對話目的。

在今日的審訊中，安哈里也通過照片指認劉特佐。

安哈里指出，他為納吉服務的期間，發現納吉是一名有能力履行職責的紳士。

他說，納吉能夠分配工作，每個人只是知道本身的任務，不知道其他人的任務。

他表示，這是納吉的處事方式，為了確保最高機密的事項能夠保密。

安哈里為關鍵證人

現年43歲的安哈里是本案的關鍵證人。

他於1999年畢業於英國華威大學。獲得國家銀行的全額獎學金，畢業後在國行任職，為經濟部門撰寫經濟報告。

他於2006年從國家銀行被借調到首相署經濟策劃組（EPU），直到2008年初；之後在國行就職，管理大馬國際回教金融中心。

大約兩個月後，時任副首相納吉特別官員拿督萬阿末斯赫邀請他前往面試納吉特別官員一職，並獲得錄取。

劉特佐每次會準備答案

安哈里指出，一馬發展公司舞弊課題隨著時間推進，越來越頻密地被提及，而劉特佐每次都會準備答案，或指示阿茲林進行損害控制（damage control）或跟進以平息一馬發展公司課題。

他說，劉特佐涉及一馬發展公司資金舞弊一事在2014年杪至2015年初期間被廣泛討論，當時有關課題已被國內外媒體報道，如《砂拉越報告》、《華爾街日報》、《紐約時報》及《大馬局內人》。他說，我在Petrosaudi的角色有限，僅限於充當阿茲林和劉特佐的“中間人”，協調兩人之間的會議，尤其在大媒體大事報道Petrosaudi問題時，他會參加會議，惟討論的部分課題，如Petrosaudi的投資涉及的進一步行動和決定，他沒有參與，都是由阿茲林進行。

“我直接參與Aabar聯營企業是為了幫助促成阿聯酋和大馬政府，不會將IPIC的付款問題帶上國際法庭。

首相辦公室拉響警報

安哈里指出，隨著媒體大事和廣泛報道1MDB資金被濫用，也揭發了劉特佐奢華的生活，以及使用1MDB的資金來購買昂貴的物品和不尋常的開支。

他說，當時，這成了全國人民熱烈談論的課題，由於這涉及了納吉的聲譽和形象，為首相辦公室全體人員帶來了工作壓力，因為納吉被指與劉特佐在很多方面的關系密切，包括在1MDB。

“但這對阿茲林而言不是什麼大事，因為媒體的報道只聚焦在劉特佐、其奢華的生活，矛頭沒有直接指向納吉。”

他說，但到了2015年初，此事延燒到首相辦公室以至拉響警報（RED FLAG），成了不得不解決的燙手山芋，因為媒體開始把納吉牽扯進去，而阿茲林必須確保問題被解決，因為他知識淵博，並對1MDB了如指掌。

他說，當1MDB被濫用的資金通過Petrosaudi和1MDB聯營企業轉移到劉特佐個人賬戶的各種照片、文件、電郵、銀行交易和匯款記錄等支持性證據陸續曝光，1MDB醜聞終於在2015年1月和2日“引爆”了。

他指出，對納吉來說，當時最大的問題和負面影響是其繼子里紮阿茲使用1MDB的資金來購買房地產和資助拍攝好萊塢電影。”

沙菲宜要求2公司文件

基於Wynton Private Equity Group（馬）私人有限公司及UBG有限公司與劉特佐有關，首席辯護律師丹斯里沙菲宜要求本案第七證人──馬來西亞公司委員會助理註冊官拉菲達協助提供有關公司的相關文件。

沙菲宜在交叉盤問時說，為了獲得事件全貌，他要求拉菲達提供與劉特佐有關的兩家公司，即Wynton Private Equity Group（馬）私人有限公司和UBG有限公司從2004至2014年的相關文件。

拉菲達在表示沒有問題，便完成了她於周二的供證環節。

在這之前，拉菲達在主控官慕斯達法副檢察司的引導下繼續核實與本案相關的文件，例如獨立發電廠Mastika Lagenda的文件，包括公司信息、持股細節與董事信息等。

見到阿茲林失態

安哈里指出，1MDB成為馬來西亞最熱的話題後，也在首相辦公室引起一陣騷亂，包括他本人和阿茲林在內的所有人都感到很震驚。

他說，劉特佐通過“談話要點字條”（talking point note）向他和阿茲林下達指示，以告知首相辦公室里的每個人，這一切都是由反對黨和想要看到納吉倒臺的人所操縱。

他說，當時，劉特佐一般會通過文件，包括字條向他和阿茲林提出其談話要點，以反駁已經流傳的報道和指控。“阿茲林在日常對話中告訴我，1MDB問題不斷延燒，納吉也飽受攻擊，他沒有與他我分享詳情，只是一般性的內容，這顯示他已開始意識到1MDB問題的嚴重性，而作為納吉首席機要秘書，解決此問題是其職責。”他說，約莫在2015年1月或2月的某天，他在阿茲林辦公室等候對方，對方在會見完納吉後，一臉受到壓力的神情回到其辦公室，即向他高聲喊“1MDB的錢啦，兄弟！”（Duit 1MDB lah Bro”，同時把手上的文件夾摔在桌上。

“我對此事印象深，因我認識的他是冷靜、彬彬有禮，從未在我面前這樣失禮，他不是會高聲大喊的人。”