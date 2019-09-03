單親媽墜網貸騙局 兒遭阿窿逼當毒驢

（吉隆坡3日訊）47歲失業單親媽媽，因為生活拮據而四處向朋友借錢解困，原以為想向財務公司借貸2萬令吉一次過還清債務，結果反墜入貸款廣告騙局，被迫向大耳窿借錢還債，讓她損失近6000令吉，甚至還連累孩子被大耳窿威脅當毒驢，若不乖乖就範，便到學校騷擾他。

育有3名孩子的蔡女士，在失業8個月期間，不斷向朋友借錢來維持家庭開銷，以致欠下的1萬多令吉的債務，讓她很不好意思。

今年8月初，她無意間在臉書上看到貸款廣告，因此提出申請。一名自稱是“Mr Tan”的男子通過WhatsApp聯絡她，並要求她提供個人文件作為貸款申請用途。

蔡女士告訴陳姓男子，她需要貸款2萬令吉；8月5日，該名男子告知蔡女士文件不足，需要支付350令吉制造假文件。

蔡女士表示沒有錢，男子要求她先支付50令吉，剩餘300令吉待貸款批準後，才從貸款里扣除。於是，翌日中午12時，蔡女士到銀行匯款50令吉給陳姓男子，同一天下午3時，蔡女士收到對方的通知，她的貸款批準信已到手，並聲稱會於當天把2萬令吉的貸款匯入她的銀行戶頭。

欲借2萬還親友反墜騙局

隔日，蔡女士到銀行檢查銀行戶頭的狀況時，發現戶頭里並沒有2萬令吉的貸款，馬上撥電陳姓男子質問，後者再次聲稱她所提供的文件不足，貸款無法批出。陳姓男子要求蔡女士開設一個新的銀行戶頭，作為貸款匯入用途，並要求蔡女士支付2000令吉，作為開始銀行戶頭的費用。

一心想盡快把錢還清給朋友的蔡女士在別無選擇下，只好向2組大耳窿借2000令吉，給陳姓男子開設新的銀行戶頭。

9月3日，蔡女士再度到銀行檢查戶頭的狀況，銀行職員告知8月6日確實有一張2萬令吉的支票匯入其銀行戶頭，但匯款者於同一天取消該張支票，所以最終2萬令吉的支票沒有成功過賬。

在這過程中，蔡女士非但沒有得到分文，還被騙了2050令吉，甚至還連累二兒子被大耳窿騷擾。

蔡女士共向大耳窿借了3000令吉，最後包括利息在內，還了3700令吉給大耳窿。若加上被老千騙的2050令吉，共損失了5750令吉。

現年21歲的二兒子今日連同媽媽蔡女士到馬華公共服務及投訴部求助時在記者會上說，8月27日下午2時，他接到一名自稱“阿蓮”的來電，聲稱其母親向她貸款4000令吉，要求他每天償還50令吉。

暱稱為“愛德華”二兒子向“阿蓮”聲稱自己是學生，無力償還母親的債務，不料對方威脅他當毒驢。

他說，對方還恐嚇他，如果不乖乖就範，便到他就讀的學校騷擾他，同時到他的住家潑紅漆及鎖門。盡管如此，他拒絕就範，馬上封鎖對方的電話號碼，之後到警局報警。

他透露，雖然至今對方沒有到學校騷擾他，但對方曾一度到他的住家鎖大門，逼他為母親還債。

詐騙集團誘人條件誘入局

馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜提醒父母們，在向大耳窿借錢前要三思，尤其是不要連累孩子們，影嚮孩子們的前途。

他說，大耳窿追債手法變本加厲，除了一貫的潑紅漆伎倆，這回還威脅欠債者的孩子當毒驢還債。

同時，張天賜也在記者會上出示財務公司給予蔡女士的貸款償還細節，資料顯示，2萬令吉的年利息為5.8%，攤還期為期8年（96個月），每月償還額為322令吉。

他指出，詐騙集團開出上述誘人的條件，讓申請者墜入陷阱，民眾受促提高警惕。