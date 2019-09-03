依斯邁：政府無意延長 退休年齡維持60歲

（吉隆坡3日訊）政府首席秘書拿督斯里依斯邁說，政府認為公共服務領域法定的退休年齡，目前沒必要提高至65歲。

他說，政府之前曾接獲許多有關延長退休年齡建議，包括公共及民事雇員職工總會（CUEPACS）提出的公務員退休年齡提高至62歲，但政府於今年3月議決將公務員的法定退休年齡維持在60歲。

“政府如今還是維持公務員60歲退休這項決定。”

他今日為國家公共行政學院（INTAN）成立60周年紀念歡慶周主持推介儀式後，詢及人力資源部長古拉表示將與財政部共同探討，以提升雇員法定退休年齡至65歲的談話時說，那是人資部長的建議。

“至於未來會有甚麼變動，那就不知道。”

與此同時，公共服務局總監拿督波漢多拉說，以首相敦馬哈迪為首的改革公共服務領域內閣特別委員會，今年3月剛議決將法定退休年齡維持於60歲，無意延長至公共及民事雇員職工總會所提的62歲的建議。

“雖然每年約有3萬8000至4萬名公務員退休，然而每年從大學畢業出來的社會新鮮人的人數卻更多，這是政府所考慮的其中一項因素。”

他說，政府是基於就業機會的因素，所以沒有批準公共及民事雇員職工總會要求。”

未來3年公僕減5%

公共服務局總監波漢多拉說，政府已制定目標，以於未來3年將公務服務領域的人數減少5%。

“今年公共服務領域要縮減的人數目標為1%，2020年的目標是縮減2%，而2021年也同樣要減少2%，所以未來3年將減少5%。”

此外，他說，公共服務領域的一些職位空缺，一旦超過兩年沒人填補，政府就會廢除有關職位。

他說，政府將會持續地展開縮減公務員人數的努力，包括外包部分工作，以及采用新的科技工藝取代。”

較早時，政府首席秘書依斯邁在推介禮上說，在工業革命4.0時代的到來，尤其是以機械人功能來取代人手的方式下，未來公共服務領域的體具將會跟著縮小。

他認為，國家公共行政學院將配合這個時代扮演主導的角色，以培訓與引領公共服務領域的官員邁向及適應此趨勢。