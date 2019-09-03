東南亞首個 太平膺樂齡友好城市





（太平3日訊）隨著榮獲柏林國際旅游展“可持續發展目的地100強”的最佳城市獎項第三名後，太平再接再勵被選為東南亞首個推行“樂齡友好城市”的城鎮。

太平市議會主席波漢今日主持市議會月常會議後說，太平之前已是著名的“退休城”，具備了樂齡人士生活的許多條件，加上環境宜居，去年又奪得可持續發展獎第三名，因此獲得政府青睞，被選為落實“樂齡友好城市”的城鎮。

他指出，當局已花了2年時間進行研究，以便在怡保或太平推選“樂齡友好城市”，過後相信是太平條件更佳，因此脫穎而出。

“這項計劃將花5年時間落實，當中必須遵循世界衛生組織的許多指南，包括提供各有關對樂齡人士友好的設備，包括室外空間和建築、交通、住宅、社會參與、社區及健康服務等。”

他指出，當一切準備就緒後，太平便會向世界衛生組織提呈申請，以便被列入“樂齡友好城市”的名單之中。

波漢表示，“樂齡友好城市”計劃將為太平帶來改變，屆時將會出現許多的樂齡花園住宅、樂齡看護所及老人院等，而許多有意退休者都會前來太平居住，發展商也會前來投資，促進太平的經濟發展。

他說，太平市議會也獲得政府撥款100萬令吉進行研究，以逐步把太平發展成為““樂齡友好城市”。

波漢說，副首相暨婦女及家庭發展部長拿督斯里旺阿茲莎，將於9月30日前來太平推介該項計劃。

民眾可通過WhatsApp投訴

為了讓居民作出各種投訴，太平市議會特通過手機WhatsApp服務，讓各界可以通過010-800 3433的號碼反映各項問題。

太平市議會秘書卡瑪魯查曼說，市民可以針對各項問題進行圖文並茂投訴，並把姓名、大馬卡號碼、地址、電話號碼、地址及電郵等提供給市議會。

他指出，市議會在今年3月曾配合房屋及地方政府部，推出了i-Tegur的手機應用方程式讓居民投訴，迄今收到了22個投訴。

他表示，隨著另一個手機應用方程式的推出後，希望可以獲得居民更多回饋，讓市議會可以更快速地處理居民的各項問題。

太平湖釣魚罰款250

太平市議會將採取嚴厲行動，對付在太平湖非法釣魚及捕魚者。

波漢說，該會執法員將加強巡邏，若發現有人在太平湖釣魚或捕魚，將會充公他們的漁具並開出罰單，最高罰款為250令吉。

他表示，近來在太平湖非法釣魚及捕魚情況猖獗，市議會也接到投訴。太平湖養了許多魚，惟只可讓公眾喂飼及觀賞，不得釣走及捉走。

波漢也提醒公眾到雨樹步行道旅游時，不要攀爬上抵垂的雨樹樹枝上拍照，這將會造成雨樹受到傷害。

“市議會將在雨樹旁豎立告示牌，警告公眾不要攀爬上雨樹樹枝，否則可以援引地方法令破壞公物條文對付。”

飛行壁畫完工

美國女性飛行員阿梅莉亞.瑪麗.埃爾哈特的飛行壁畫，在經過十餘天的趕工繪制後已經完成，為太平增添了另一個打卡景點。

太平市議會主席波漢今日在主持市議會月常會議時說，這幅長90尺寬42尺的壁畫，耗資28萬令吉，是由吉隆坡一家私人公司所贊助。

他說，壁畫是由拿督曾德銘倆兄弟所繪制，並在國慶日前夕完成。

他表示，阿梅莉亞.瑪麗.埃爾哈特是在1937年6月1日展開首次單獨環球飛行時，曾在後廊德卡機場降陸添油，她過後飛往新加坡並在飛越大西洋時失蹤。