沈志勤：10年來最高 某區農作物農藥超標

（吉隆坡3日訊）農業及農基工業部副部長沈志勤說，國內某地區的農藥殘餘含量超標情況激增，已達到10年來最高。

他說，根據他所掌握的數據，這個他不點名地區的農作物的“農藥最大殘留限量”（MRL指數）超標情況令人震驚。

他今日為馬來西亞環境、工藝及發展中心（CETDEM）主辦的“有機農業的未來”研討會主持開幕時說，農業部人員進行的檢測發現，該地區去年的MRL指數超標情況是十年來最高，當中原因可能包括農民和工人沒有嚴格遵循“優良食品農作法”。

過後在記者會上，沈志勤說，農業部以抽樣調查方式，發現該地區MRL指數超標的案例增多。

不過，他不願透露有關地區所在、MRL指數超標的程度以及超標的案例數目。

“這個地區的農藥殘餘含量已受到控制，我也已要求農業部官員加強執法與教育。”

葛米星在記者會上建議農業部將數據透明化，定期公開國內農產品的MRL指數，以讓非政府組織和消費人可以獲知本地農產品的MRL指數是否有增高。

另外，沈志勤表示，各國政府進口我國食品時，都要求食品擁有“良好農業規範認證”（myGap），可是，國內61萬5000公頃的農業地中，有認證的土地才只有3萬7413公頃或總數的6%。

“為了讓消費人安心購買本地食品，我呼籲農民採納農業部的‘優良食品農作法認證’及‘有機農業’（myOrganic）認證。”

沈志勤也在活動上宣布撥款1萬令吉給馬來西亞環境、工藝及發展中心，以肯定該組織的貢獻。

出席者包括馬來西亞環境、工藝及發展中心主席古密星和誠興有機食品有限公司執行董事戴成裕。