商註冊吊銷 慕尤丁今晤註冊局柔董聯

（布城3日訊）內政部長丹斯里慕尤丁將於明天與柔佛董聯會及社團註冊局會面，討論柔佛董聯會註冊被吊銷事件。

他於今日出席內政部每月集會後指出，柔佛董聯會因管理問題，沒遵守社團註冊局條規，進而被吊銷註冊。

“我接獲報告，他們明天會出席，我將邀請社團註冊局總監一起出席，看看能如何處理。”

“若有我們可糾正之處，我們就糾正。”

董總已呈上訴信

根據報道，董總已針對柔佛董聯會註冊被吊銷事件向內政部提呈上訴信。

慕尤丁說，他已取得相關課題的報告，柔董聯會註冊吊銷主要是因為行政問題，抵觸了社團法令所致。

柔董聯會於1月15日收到吊銷註冊的預告通知，並於7月23日作出回複，但社團註冊官於8月8日發函吊銷柔佛董聯會註冊，並限令30天內向內政部提出不被吊銷註冊的理由。

根據董總主席陳大錦，柔董聯會組織成員包括8所柔佛州獨中及寬柔中學古來分校的校長，因此抵觸《1966年社團法令》。

沒發表演說 不禁紮基爾出席活動

針對印度籍傳教士紮基爾受邀於周六出席在馬六甲的一場活動，慕尤丁說，若紮基爾沒有發表演說，就不會被禁止出席該活動。

他指出，馬六甲州總警長拿督威拉拉惹沙隆副總監已告知他，有關紮基爾只是與穆斯林一同進行祈禱，因此獲準出席活動。

“我們不會100%管控他，若要祈禱，就出席該儀式，沒有人可以限制及阻止。”

慕尤丁在受詢時也透露，隨著前聯邦法院首席大法官敦阿里芬為首的皇委會已完成旺吉輦亂葬崗與人口販賣調查案報告，預料可於近期內呈交國家元首。

有關科克斯巴紮爾（Cox's Bazar）難民營醫院會否繼續運作的問題，慕尤丁說，雖然

對方要求繼續把醫院繼續辦下去，但內政部需要接到最新的報告後才能定奪。

至於300個網站遭入侵的問題，他說，內政部官網不受影嚮。