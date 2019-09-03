為華總打造一個家 方天興望“華”自豪















（八打靈再3日訊）抬頭仰望樓高12層，白色牆體頂端豎立著淺紅與白色相間，內置“華”字的會徵，卸任在即的總總會長丹斯里方天興神情是自豪及驕傲，同時也非常有成就感。

是的，他是值得驕傲的，因為他不只為1991年成立，滿23歲（華總大廈2015年落成）的華總打造了一個家，讓華總擺脫“居人籬下”的日子，他也在籌建華總大廈的5年間，成功招攬和凝聚國內華社企業家，帶動向來鮮少參與華社組織活動的他們積極參與和捐獻，共同發揮連鎖效應，讓這座象徵華社精誠團結的精神地標的華總大廈在一片“質疑”聲浪中巍然聳立。

方天興在華總大廈9樓的總會長辦公室接受《光明日報》訪問時表示，華總大廈是他 2009 年中選為華總第5任總會長之後，竭盡所能首要兌現的競宣言。“我就是這樣一個個性的人，我承諾了，就必定要做到。”

可是，要在大家不看好的情勢下，落實這麼一個龐大的承諾絕非易事，但方天興就有這股耐力，他憑著他自諭的“臉皮厚”、以及“堅韌不拔”的毅力，先在獲得丹斯里鄭金炎拔刀相助，通過一年多場的“生日派對”，為華總大廈籌獲600萬令吉，華總才終於以1500萬令吉購置了現有大廈的3.5英畝地段。

“有了地之後，我就以抵押的方式，向銀行借貸2000萬令吉為興建啓動資金。當時有不少的反對聲音，大家都恐怕籌不到錢，不但大廈建不起，華總還可能債台高築，可是，我的腦海中從來沒有浮現‘失敗’這兩個字，我堅信華總大廈一定能聳立起來，我非常有信心。”

**臉皮厚“追”企業家捐款

於是，憑著這股信念，方天興展開了邊籌款邊興建的步驟，他到處拜訪企業家，游說他們捐獻，成為華總大廈發起人，結果在他鍥而不舍的努力下，一個接一個的企業家相應的捐款，終於把華總大廈建了起來。

回首這一段籌建的日子，方天興說，那時不少企業家幾乎是見到他就怕。“當時我一見到他們，就會向他們提及捐款的事，於是就有見到我都怕的笑話出來。當然，他們不捐，我也不會與他們交惡，我就繼續在下一次再見他們時又重提，結果，在我一追再追，而他們又看到大廈確實一層層的蓋起來後，大家才總算解開質疑，慷慨解囊，而向銀行借貸的款項不只沒有用完，也提前的付清所有欠款。”

他說，在這麼多位發起人中，陳凱希是他“追”了最久的一位企業家。“陳凱希有本身捐款的準則，他對教育和不少的軟體捐獻都非常大方，唯對興建大廈這類的硬體捐獻卻相對抗拒，可是，最後他在籌建接近尾聲後，還是轉換態度，也加入華總大廈發起人的行列。”

華總大廈目前共有55位發起人，包括1位巫裔和1位印裔企業家。

這座樓高93公尺、總面積1萬4164平方公尺、耗資1億令吉，可謂我國華團近年規糢最大、最大數額及最多企業家和華團嚮應參與籌款興建而成的“華總之家”在2015年竣工，並在 2016年 1月 16日開幕啓用。大廈內設有丹斯里楊忠禮大禮堂、丹斯里古潤金大講堂以及丹斯里謝富年華總馬來西亞華人博物館等，豐富了華總大廈的文化內涵，並成為國內華社華團，以及海外華裔關註和前來訪問交流的的華團總會會所。

華社須配合政府爭取權益

在華社和華團一步一腳印走到華總總會長，方天興堅信，華社必須關心政治、跨越政黨、緊密配合政府，才能有效的為華社爭取權益，這也是他對新屆領導層的期盼。

他說，在他領導華總期間，他與政府的關系一直良好，以致他和華總被標簽傾向特定政黨。“這個論調讓人遺憾，也對華總不公平，華社傾向當朝政府當朝政府，與當朝政府保持良好關系是必要，也是現實，不然誰來解決華社的問題。

他說，就好比華總大廈興建，如果沒有獲得政府支持根本難以成行，而時任首相拿督斯里納吉前後捐獻800萬令吉予華總大廈也是不可莫煞的事實。

他說，他與首相敦馬哈迪關系也很好。2001年敦馬在第一任首相任期內，也出席了華總在彭亨舉辦“華總之宴”晚宴，這是非常難得的。

因此，他認為，現在政府換了領導人，華社給予當代政府配力沒有甚麼不對。“當然，這不意味華總對政府的政策一味依附，華總在面對國家和華社重要議題上，必須發聲、發言和表態，並以面對面協商陳情的方式來向政府反映華社看法和心聲，同時提出建議爭取化解。”

對外，他認為，我國的華社也應該與世界第二大經濟體的中國維持良好關系，致力以吸引更多外資及為我國華商開拓更大的市場，就好比當年華總成功促成馬來西亞─中國關丹產業園。

每天24小時貢獻華總 我甘之如飴

方天興在華社和華團的服務可說是一步一腳印走過來，他從80年代加入關丹永春會館，之後到關丹社團，彭亨華人社團聯合會，再到全國性組織，涉足的時間超過半世紀，而在領導華總的10年歲月中，他更是“全職”投入，每天24小時幾乎都貢獻了給華總，但

他甘之如飴，他“犧牲享受”，也“享受犧牲”，始終秉持“人在華社、服務華社”的理念，推動他繼續往前。

方天興在領導華總期間，也締造了一個历史。礙於原有章程局限總會長任期，華總同仁為了避免大廈工程因方天興任滿而節外生枝，毅然在2013年通過修章，把中委任期由原有一屆2年改為3年，而總會長任期不得連續2屆，就這樣，方天興的獲得延長任期至10年，成為華總創會以來，任期最長的總會長，而他也不負眾望，在任期內完成了历史使命。

雖然曾經還有同仁提出再修章以挽留方天興，唯他拒絕了這項美意。他認為，10年已經夠了，他現在要回歸商界，再次回到其“正職”，把重心投回事業以及家庭。

不過，既便如此，作為“催生”關丹中華獨立中學，目前為關中董事長的方天興，將會積極投入為關中籌措2000萬令吉的第3期發展資金。

盡管面對不少的謾罵和批評，關中的創設還是叫方天興津津樂道的。他說，當年籌建華總大廈到一半，關中的批文下來了，他只能同一時間兩邊籌款，壓力非常之大，而所幸，一切都過去了，而他向華社證明他辦到了。

如今，關中已經6歲了，全校師生總人數超過700人，校舍硬體設備也日趨完善。