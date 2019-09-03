勞勿到文冬全長54公里 中樞大道明年9月竣工





（文冬3日訊）工程部副部長安努亞表示，從哥打峇魯至柏朗埃全長351.3公里的中樞大道，其中第五階段從勞勿到文冬全長54公里的工程已完成87%，預料明年9月竣工，相信屆時將能解決文冬每逢假期和佳節大塞車的問題。

“我們也明白人民期待中樞大道盡早完成和啓用，尤其是文冬人，每當佳節時期游子回鄉，總是受被困車龍中，飽受塞車之苦。”

他指出，耗資110億令吉的中樞大道，其中第五階段工程是在第10大馬計劃下獲得撥款6億3190令吉，並分成3個部分進行，即5C1、5C2和5D，預計明年可完成。

安努亞今早聯同文冬區國會議員黃德、美律區州議員李政賢、吉打里區州議員雪芙菈和工程部官員一起視察中樞大道文冬猛巴卡交通圈工程進展時，如是表示。

他說，他今天主要是想親自視察和了解工程的進度，以及聆聽文冬工程局和承包商的匯報。

“第五階段的部分工程從文冬甘榜亞塞（Kg Asap）、甘榜士迪（Kg Sertik）至文冬交替路，將建雙向車道共有4車道，根據工程部標準興建，全長28.5公里。

耗資110億 分6階段

“一旦第五階段全部工程完成，預料不但能帶動文冬經濟發展，也使到周邊地區受惠，比如淡馬魯，也能減低交通意外，提升道路安全。”

此外，他也預測中樞大道啓用後，在佳節期間將有100萬公路使用者。

中樞大道共分為6個階段，第一階段是瓜拉吉賴至吉蘭丹雙溪拉吉大橋，全長47公里。第二階段是雙溪拉吉至話望生，全長59公里。第三階段是話望生至瓜拉立卑，全長93.8公里。第四階段是瓜拉立卑至勞勿，50公里。第五階段是勞勿至文冬，全長54公里。第六階段是文冬至柏朗埃，全長47.5公里。