鑒驗證報告指與視頻主角同一人 洛曼促一周內控阿茲敏

（吉隆坡3日訊）巫統最高理事拿督洛曼宣稱，依據英國鑒證顧問公司“Verden Forensic”伯明翰鑒定專家的檢驗報告，“男男性愛短片”視頻中被指是阿茲敏的男子與阿茲敏真人的照片完全相符，沒有後制的跡象。洛曼這番談話並未獲得警方證實。

他宣稱，鑒定專家依據阿茲敏的照片，從他的發際線、下巴、眉毛及鬢角部分，與視頻中的男子進行分析，發現是同一個人。

因此，他說，他已囑咐律師將鑒定報告提呈給總檢察署，要求總檢察長在一星期內把經濟事務部長阿茲敏阿里及原產業部副部長三蘇依斯幹達的前高級機要秘書哈茲阿茲提控上庭。

另一男子與哈茲照片相符

他說，驗證報告也指出，視頻中的另一名男子也與哈茲阿茲的照片相符，唯獨一點不同，即視頻中的他沒有胡子，但是照片中的他是有胡子的。

洛曼是今日依據警方指示，於今早11時20分抵達武吉阿曼警察總部接受錄供後，召開記者會。

他說，他已交了一份鑒定報告的副本於他的律師，並囑咐後者交給總檢察署，希望律師在把報告交到總檢察署的那天算起，能夠在一星期內將阿茲敏及哈茲阿茲逮捕及提控上庭。

他補充，若真的能提控2人上庭，他將會撤回有關他要求警方調查被指有意包庇視頻中人物的全國總警長拿督斯里阿都哈密的指控。