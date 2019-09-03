盜用他人身份證 外國前軍人組隊捕獵

（美羅3日訊）大馬半島野生動物保護及國家公園局（Perhilitan）總監拿督阿都卡迪爾指出，根據2013年至2018年的相關報告顯示，在我國涉及各種非法捕獵野生動物而被捕的人士，有98人來自本地，64人來自國外，而其中被捕的外國非法獵人多數為全副武裝的前軍人，他們穿著軍制服、攜帶齊備武器，甚至盜取別人的身份證進入我國森林進行捕獵。

“這對大馬半島野生動物保護以及國家公園局在森林里巡邏的執法官員造成了生命威脅，同時也威脅了野生動物及環境生態平衡與安全。”

他今日出席在霹靂美羅的普通行動部隊3旅營地舉辦的“維護森林寶藏聯合行動”推展禮時，這麼表示。同場出席的也有全國總警長阿都哈密。

阿都卡迪爾說，外國非法獵人會以一組5至20人的方式進入我國國家公園等森林保護區，逗留一至兩個星期的長時間來捕獵及偷竊加哈魯樹（pokok gaharu)）等森林資源，這些盜獵品過後會通過合法及非法途徑運出國外。

馬來亞虎只剩不到200只

“他們潛入我國進行非法捕獵野生動物活動的趨勢令人擔憂，由於日益增加的非法捕獵活動，大馬半島的馬來亞虎如今只剩下不到200只。”

他表示，全球老虎數量下降的主要原因，是緣於人類通過設圈套和使用武器等手法，進行非法捕獵及走私犯罪活動。這些捕獵活動擁有廣泛的脈絡及複雜的幹案手法，他們會把捕獵到的野生動物賣給中間人，然後通過海陸空方式走私出國。

警：有集團支持 12法令緝外國盜獵者

（美羅3日訊）全國總警長拿督斯里阿都哈密指出，長久以來在我國森林盜獵的外國非法獵人，背後有一個具組織性的國際走私集團支持與進行交易，警方將展開行動逮捕非法盜獵者。

他披露，警方的政治部會負責從全國各縣的邨子收集有關非法盜獵的情報，以安排跟大馬半島野生動物保護及國家公園局（PERHILITAN）展開“維護森林寶藏聯合行動”，逮捕非法盜獵者。

“我們要向這些非法集團與人士傳達一個信息，即：我們是認真的！”

將充公盜獵品買家資金

他表示，當局準備援引12項與森林保護、野生動物、海洋生物及刑事法典相關的法令與條文來執法，另外也會援引反洗黑錢法令（AMLA）來支援執法，以便任何購買這些森林盜獵品的人士資金將會被在此法令下充公。

他今日出席霹靂美羅的普通行動部隊3旅營地舉辦的“維護森林寶藏聯合行動”推展禮後強調，他會確保傷害野生動物及生態的人士面對法律的制裁及被充公資金，並確保涉及的人士破產。