發現被竊入屋查看 屋主頭中3刀縫30針







（和豐3日訊）3名持械匪徒凌晨時分破門進入擺空城的獨立式住家行竊，事主過後回到家，手持一根鐵棒入屋查看，結果遭攻擊，頭部掛彩，縫了30餘針，而竊匪與事主打鬥之際，其中一人未察覺手機跌落地面，成為警方追踪的線索，迅速逮捕一名嫌犯助查。

這起打劫傷人案今日凌晨1時許發生在和豐園一間兩層樓的洋房，受傷的事主為莫姓商人，30餘歲，匪徒手持巴冷刀造案；據知，事主損失了一批外幣與金飾，惟數目不詳。

據了解，事主妻子回到門口停下車子打開柵門時，見到屋子後門遭撬開，於是不動聲色的關上柵門，再駕走車子兜一個圈子回來查看屋內情況，發現二樓燈光開著，於是致電告訴丈夫。

不久後，事主返回家門，為了慎重起見，他手持一根俗稱為“縮骨鐵”的鐵棒，由屋後踏進家裡；妻子坐在車內等候，先是看見3名印裔男子逃走，接著丈夫渾身浴血出來。

據悉，事主是在二樓一間房間碰上匪徒引發搏鬥，頭盧和額頭中了3刀，鮮血直流，從樓上到樓梯地面和牆壁留下斑斑血漬。

和豐警區主任凱佔警監證實，警方在清晨3時許接到投報後，短時間內在親善村扣留一名20多歲的印裔男子，如今正在鑑定各嫌犯的身份。

他說，事主被送到和豐醫院縫了超過30針，家人過後再轉送怡保醫院作進一步治療。

警方目前援引刑事法典第459條文，即侵入住宅嚴重傷人的角度查案，鑑證組人員於清早6時受召到場搜證。

凱佔呼籲民眾，當發現住家有不妥時，別單獨進入屋裡，必須先照顧自身的安全。

另一方面，和豐志願治安隊主席吳海豐透露，一名竊匪遇到事主反抗，手機在混亂中跌落地面，離開之際未留意，相信警方是憑手機的照片與資料，第一時間捉人。

他於凌晨3時許接到來電通知後趕到醫院了解情況，當時事主頭部已被紗布包紮起來。

他勸告公眾，碰到任何罪案，在不確定共有多少匪徒與持有甚麼武器的情況下，別單槍匹馬踏入家裡，應及時通知警方或治安隊成員，過後才集體進屋，以策安全。

“近兩三個月，和豐接連發生煤氣桶失竊與爆竊案，至於傷人案是第一單，希望警方能加強巡邏防範罪案；同時，無論怎麼耗時間，作為罪案的受害者都要報案，讓警方調查。”