檳恆毅中六女生病逝 全校驗肺癆









（檳城3日訊）恒毅中學中六生余佳珉疑患肺癆逝世後，衛生局今早派員到校，為約400名師生進行肺癆檢驗。

恒毅中學校長盧思冰說，校方向教育局及衛生局匯報此事後，衛生局今早派遣了一個約10人小組到學校，在早上9時進行講座，向學生講解肺癆症狀及如何防範肺癆後，就替師生們進行檢驗。

她說，凡是有機會和余佳珉近距離接觸過的學生，即全部的中六生及華樂團成員，都需要接受檢驗，3天後就會有結果。

若結果呈陽性，需進行X光檢查，做進一步檢驗。

今日的檢驗，是在手臂表皮上注射少量結核菌素，3天後若出現紅腫，就是陽性反應，需做進一步檢查。 余佳珉咳嗽出血絲 同學通知老師 談起余佳珉在學校病發情況，盧思冰說，余佳珉是在8月19日，在廁所咳嗽咳出血絲，而同學聽到咳嗽不斷覺得不妥，便通知老師。 “紀律老師通知家長帶她看醫生，之後她媽媽打電話來，懷疑余佳珉感染肺癆，需拿病假暫時休學。” 她說，不過，在佳珉病假的第2天或第3天，曾打電話給老師，希望回來學校上課。 她說，佳珉是擔心缺課太多天會跟不上，但老師們都擔心她，要她多休養幾天，之後再安排額外補課。未料幾天後，在27日傳來了余佳珉的死訊。 “這一切都來得太突然，師生們都無法相信余佳珉就這樣離開。”佳珉在27日凌晨3時過世，29日出殯。 盧思冰說，佳珉母親表示女兒非常熱愛學校，一直把學校和同學掛在嘴邊，因此女兒最後一程路，希望同學好友都能在場。 她說，為了不讓余佳珉留有遺憾，舉殯當天，包括華樂團在內，百餘名師生都前往送別。之後，佳珉母親以女兒名義捐了3000令吉給華樂團。 盧思冰說，在師生眼中，余佳珉是一名勤勞、聽話、乖巧及成績不錯的學生。 “余佳珉在學校都是蹦蹦跳跳，一點也看不出有什麼健康問題。”

家屬赴診所檢驗 余佳珉的母親張登惠指出，她與丈夫及兒子，已安排在今日下午到雙溪賴政府診所檢驗身體，希望沒受肺癆病菌的感染。 檳教局未接報告 針對恆毅中學一名中六女學生感染肺癆病逝一事，檳島東北縣教育局主任阿茲莎今日出席檳首長盃特殊學生童軍步操比賽後受詢時回應說，教育局迄今尚未接獲有關報告，所以無去作進一步談話。 醫生：預防肺癆 若發燒咳不停應痰檢 （檳城3日訊）檳州衛生局（防範肺癆）官員峇姍達醫生建議民眾，一旦發現經常咳嗽、發燒、輕寒與突然消瘦等狀況，最好速往醫院或政府診所接受痰液檢驗（KAHAK）及早預防肺癆（簡稱TB）並提高病癒機會。 肺結核病（俗稱肺癆）是由一種叫結核桿菌（Mycobacterium Tuberculosis）病菌所致的傳染病，病菌不只影響人體肺部，更會擴散至其他器官，不只危及性命，更會通過空氣傳播予他人。 峇姍達醫生今日接受光明日報訪問說，大家別小看肺癆病人的小小動作，如咳嗽、說話或打噴嚏，病菌有可能通過空氣傳播，最遠可去到3米。 病菌空氣傳播達3米 她說，一旦家中有此類病人，與病人曾有密切相處的成員，全部都必須接受痰檢。 以此類推，同樣情況倘若在職場與校園，曾與病患共處超過8小時的人士都有必要接受痰檢。例如同一教室的學生全部有需要，但一般只進班約20分鐘的教課的教師就不需要。 “通過在政府醫院或診所接受痰檢或照X光，都可即日知道檢驗結果，除非是在參加衛生局戶外的痰檢醒覺運動，就需要一些時間，但不會太久通知結果，醫生會提供藥物予有需要的患者服食，目前都以服藥取代注射。” 峇姍達說，肺癆是可以通過防範減少病例，但一般民眾都會疏於防範，而有些人甚至不知道自己是在何處染病。 “衛生局都建議患者與相關親屬盡快前往醫院療治，而校園與職場通常都會在證實病例後，為所有涉及人士接受痰檢。” 她說，患者或被感染者都必須服藥至少2個月，有定時服藥的患者可在醫生允許的病假結束後，如常外出工作，否則就必須隔離。 她勸請民眾與患者注意個人衛生，最重要是勿隨地吐痰，一旦有咳嗽主動戴口罩，若無口罩可使用手帕、紙巾或以手掌摀住口部，避免病菌傳播。 她也建議有洗腎的腎病患者，最好每年進行至少一次的痰檢，慎防感染。 若7歲前疤痕沒淡化 BCG只需注射一次 至於注射肺癆病預防針（BCG）的認知，峇姍達說，大馬人一出世就必須注射BCG，只要在7歲之前其注射疤痕仍未淡化，一般上此生已不需再注射，除非疤痕淡化了。 她說，衛生局每年舉辦各種提高肺癆病的醒覺運動與防範措施，包括衛生展覽與講座，以教育民眾警惕和重視個人衛生，同時也有配合“世界肺癆日”每年在州內沿區舉辦相關醒覺活動，今年是落在威北。 她指出，若有單位或民間組織邀請，當局也會派員舉辦如何防止肺癆病的相關講座等防範與教育民眾的活動。 至於與同一環境的病人如何相處的問題，她說，病人有定時吃藥是沒問題的，而且現代人已普遍重視衛生，個人用品都很少共用，至於家裡茶杯碗具，只要以洗碗液正確清洗乾淨即可。