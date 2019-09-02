檳女生疑染肺癆逝世 衛局週二到校為師生檢測

（檳城2日訊）檳島一所中學傳出一名中六女學生疑似感染肺癆，並在上週不幸逝世。根據該校學生家長透露，衛生局將於明天派員到學校，為師生檢測，鑑定師生是否受到感染。

肺癆在檳城絕跡一時，女學生的家長懷疑女兒是因肺癆而病逝，不過至截稿時，其死因尚未獲得衛生局的證實。惟學校的其他學生家長在日前都接獲衛生局發出的同意紙條，要求家長同意讓當局明日到校進行檢查。

不願具名的家長今日下午在臉書撰文透露這名女學生病逝的噩耗，並指肺癆在檳城不是已經絕跡了嗎？怎麼與其孩子同校的女學生會感染肺癆病逝。

據了解，這名女學生咳嗽不斷，前後看了4名醫生，也曾到政府醫院求診，不過病情延至上週二宣告惡化而不幸逝世。

這名家長說，校方日前已向學生派發徵求同意書，讓學生帶回家讓家長簽署，表示同意讓學生接受檢測。

院方證實患肺癆未安排住院 返家翌日病情惡化吐血

余佳珉的媽媽張登惠說，女兒是於上個月20日下午因在學校吐血，而被丈夫送到一家私立醫院檢查。

“該私立醫院替佳珉照X光及進行各項檢查後，懷疑她可能感染肺癆，並要我丈夫馬上把她送進檳城醫接受進一步檢查，於是，我丈夫馬上把佳珉送入檳城醫院，而院方替佳珉驗血後，基於檢驗報告將在3天后才出爐，佳珉並未住院留醫，而是直接回家。”

“當我們於8月23日重返醫院拿報告時，醫生即指佳珉患上肺癆。”

她披露，医生当时也没安排佳珉住院，只是给了佳珉两週的药量，并指佳珉服药后就会痊愈，同时还安慰他们不必过於担心。于是，他们就带著女儿回家。

“我還記得那天是週五，隔天週六（8月24日）女兒下午吃藥後，晚上約7點時，情況便惡化且再度吐血。”

於是，張登惠及丈夫馬上把佳珉送到檳城醫院的急診部檢查，但急診部的醫生只替佳珉進行一系列檢驗，包括照X光後，就說沒發現任何問題，也沒安排佳珉住院。

“醫生當時只是寫了一封信，指若佳珉翌日還吐血，就必須住院，並把該信交給主治醫院。”

張登惠說，佳珉隔天下午吃藥後，晚上又再吐血並昏厥過去，於是，他們便打電話急召救護車，但因院方當時表明沒有救護車，他們在情急之下，只得開車火速把佳珉送入檳城醫院。

“佳珉被送到醫院時，醫生指她的心跳已經停止約20分鐘，經醫生搶救後，雖然她的心跳一度恢復，但仍然昏迷不醒，過後就被送入加護病房。”

過後，張登惠及丈夫便輪流在醫院照顧女兒，直到27日凌晨3點，女兒情況危急，醫生便詢問他們是否要搶救。

“醫生當時告訴我們，若為佳珉進行心肺復蘇術，其胸骨可能會骨折，加上女兒的心跳之前曾停止跳動20分鐘，所以，就算搶救過來，也會變成植物人。我們覺得很痛心，看到女兒如此痛苦，我們心如刀割，後來，我們為免女兒繼續受苦，就選擇放棄搶救，讓女兒解脫。”

家屬申訴缺救護車 質問為何不讓住院

“她自小就健康，從沒住過院，這是第一次，卻也是最後一次......”

張登惠說，女兒自小都是一些小病小痛而已，一直都很健康，那知這次病發前後只是7天，女兒就離她而去。

她說，她和丈夫及一名兒子，明天早上也得到醫院檢驗，以確定他們是否有受到感染。

女兒突然離世，當時她和丈夫一時無法接受喪女的痛苦，現在女兒的身後事辦理好了，夫妻倆平靜下來後商量，覺得有必要向院方釐清幾個問題。

“我們想知道，女兒吐血昏倒時我們叫救護車，為什麼沒有救護車而需要我們自己開車把女兒送到醫院。還有就是女兒第2次吐血到緊急部門檢查後，為何該部門的醫生堅持說沒問題而不讓女兒住院？”

張登惠說，她希望借女兒的事件提高公眾的警惕。

懂多一點 透過飛沫傳播 注射BCG仍可能感染

結核病（又稱肺癆）目前已是可以完全治愈的疾病，但前提是儘早發現及接受治療。結核病案例近年在國內有增長的趨勢，原因包括帶病的外勞或人員流動所致。

結核病（Tuberculosis，又稱TB）是由結核桿菌（Mycobacterium Tuberculosis）是透過空氣傳播，患者咳嗽、大笑、打噴嚏、唱歌或說話時，結核桿菌就會隨著飛沫傳播，吸入者可受感染。

早期的肺結核病人是沒有什麼症狀，也不會不舒服，所以很容易忽略而延誤病情，之後將出現的症狀包括食慾不振、體重減輕、長期咳嗽、咳出血、發熱、夜間大量出汗。

根據醫生，即便注射了BCG疫苗，還會有感染結核病的可能，BCG疫苗只能降低感染風險，並無法百分百確保不會受感染。隨著年齡增長，疫苗帶來的保護作用逐漸減弱，有必要加強劑（Booster Dose）。

醫生也提醒大家注意日常衛生，包括在打噴嚏或咳嗽時都必須遮蓋鼻子及口腔，減低病菌散播；抹掉鼻涕或痰的紙巾應丟進垃圾桶，切勿隨地吐痰；有必要是得戴上口罩，保護自己，保護他人。