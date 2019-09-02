遵照KWAP還款時間表 財部：致力為SRC還錢

（布城2日訊）財政部長林冠英指出，財政部一直遵照與公務員退休基金局（KWAP）約定的還款時間表，致力為SRC國際私人有限公司（SRC）履行還錢的義務'，以便不會發生違約事件。

他於今日發文告說，SRC公司成立於2011年1月7日，是一個馬來西亞發展公司（1MDB）子公司。設立SRC公司的目標在於確認及投資與勘探、開採、加工和傳統能源和可再生自然資源及礦物相關的交易，包括收購和持有公司的股票或證券。SRC公司的股權於2012年2月15日通過中期股息支付方式轉讓給財政部（股份有限公司）（MKD）。

“不幸的是，SRC公司還直接參與了金融醜聞，其代價最終由聯邦政府所承擔，但公眾卻不知情。”

他說，SRC公司因為陷入金融醜聞，自2015年以來一直處於嚴峻的財務狀況，導致無法履行義務，還錢給公務員退休基金局。

他說，2011年8月26日，SRC公司向公務員退休基金局借了40億令吉（首筆貸款總額為20億令吉），並於2012年3月27日取得另外的20億令吉。有關融資由聯邦政府全額擔保。

“由於相關融資由政府擔保，為避免違約，政府有責任遵守還款時間表。”

林冠英說，自2015年以來，財政部一直遵照與公務員退休基金局約定的還款時間表，致力於履行還錢的義務，以便不會發生違約事件，讓公務員退休基金局和退休公務員的利益得到保障。

“財政部為SRC公司支付的款項總額為16億9182萬2628令吉5仙。其中，最新款項為2019年8月29日所支付，金額為3億4468萬1265令吉7仙，包括3億令吉的本金和4468萬1265令吉7仙的利息。”

他說，根據還款時間表，下一個付款日期是2019年9月30日，金額為4302萬3748令吉31仙（利息）。這金額為剩餘融資餘額38億785萬8447令吉99仙的一部分，並將於2022年到期。

他說，財政部將確保提供足夠的資金償公務員退休基金局的欠款，這表明聯邦政府（雖然在經濟上拮據），但還是有能力管理前朝政府所遺留下來一個馬來西亞發展公司和SRC公司醜聞的財務負擔。