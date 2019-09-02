林吉祥：遏止仇恨言論 在野黨應聽統治者勸諭

（新山2日訊）行動黨依斯幹達公主城國會議員林吉祥勸告在野黨領袖，尤其是過去曾是政府領袖者，聽取各個統治者的勸諭，在遏止占據社交媒體的假新聞和仇恨言論上扮演好他們的角色。

他今日發文告表示，他對於一些曾是政府領袖的在野黨領袖，違逆蘇丹有關假新聞和仇恨言論的勸諭，破壞馬來西亞的國民團結，感到震驚。

他舉例，霹靂蘇丹納茲林殿下日前表示，在國家獨立62年後，族群和宗教間灌輸仇恨情緒的舉動卻愈發增多。

“殿下提到，國內出現多次本質是極端的挑釁舉動，包括透過社交媒體散播詆毀言論、侮辱伊斯蘭和其它宗教，而這些行為猶如投下計時炸彈，並正等適當的時機引爆。

“殿下表示，這樣熾熱的政治氣候必須即時緩和下來，而灌輸宗教情緒和散布宗教間的敵對情緒的行為必須馬上被制止。”

林吉祥在文告中表示，雪蘭莪蘇丹沙拉弗丁殿下也提醒大馬人民，不要輕易相信社交媒體上的虛假和詆毀性的新聞，它們都可以危害國家和平。

沙拉弗丁殿下在國慶62周年紀念時勸諭大馬人民，奉行包容並努力理解彼此。

林吉祥詢問在野黨領袖，是否會抱持著愛國精神，回應蘇丹的呼籲，並支持針對社交媒體上的假新聞和仇恨言論的嚴厲行動。

他也透露，他昨日在梳邦機場等候班機時，遇見一名前朝政府的重要人物，對方也同意他的觀點。

他質疑，一些在野黨領袖是否能正面回應蘇丹的勸諭，即使這意味著他們要和以前利用假新聞和仇恨言論來挑起族群和種族間紛爭的政府領袖劃清界線？