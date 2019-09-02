被禁入境擅闖女休息室 3中國人遭遣返列黑名單

（吉隆坡2日訊）2名中國籍男子被移民局人員禁止入境後，竟擅自進入禁止入境（NTL，Not To Land）的女休息室找女性友人，結果與移民局官員發生沖突，過程中還出手打傷移民局官員；他們3人最終遭驅逐出境，並被列入禁止入境黑名單。

據知，此事件是在國慶日當天淩晨12時30分，發生於吉隆坡第二國際機場。

移民局總監拿督凱魯披露，當時2名移民局官員（23及25歲）看到有2名被禁止入境的中國籍男子（28歲和30歲）擅自走到NTL女休息室陪同另一名中國籍女子（33歲），因此，趨前要求2人返回男休息室，不可留守在女休息室 。

他表示，上述2人卻不肯遵從指示，並提高聲量及襲擊2名官員，其中一人更把官員推撞到牆壁後毆打其胸口，另一男子則出拳毆打另一名官員。

“當時執勤的其他移民局官員目睹後，馬上前來將他們分開，受襲擊的官員身上則有多處瘀傷及小傷口。”

凱魯披露，根據調查，2名毆打官員的男子及其女同伴，是因行徑可疑及不符入境資格，而在1959/63年移民法令第8（3）條文（移民禁令）下遭禁止入境，官員也依據規則，將他們分別安排在NTL休息室等候班機遣返回國。

他指出，事件發生後，該局已向警方投報，涉案的3名中國籍男女也已被遣返回國，並列入黑名單從此不能再入境我國。