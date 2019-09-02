B40汽油津貼機制 賽夫丁：近期呈內閣

（吉隆坡2日訊）國內貿易及消費事務部長拿督斯里賽夫丁說，落實低收入群體（B40）汽油津貼機制的相關文件及報告經已處理好，並將於近期內提呈內閣。

他於今日為班底穀消費人經濟商店（i-KeeP）嘉年華主持閉幕後在記者會上說，他於數周前告訴媒體有關的汽油津貼機制正處於最後敲定階段，要深入探討一些細則，而這些工作目前已完成，正在等待提呈內閣。

“一旦內閣通過，我便會對外公布相關政策的細節。”

“我無法在相關政策獲得內閣通過前擅自公布個中細節，因為還得視內閣的決定與勸告，達成共識後才能做出最終決定。”

他說，一般上，內閣成員會在一些政策提呈後發表他們的意見，這些可能是新想法、如何加強等，也有可能他們完全同意。

詢及汽油津貼機制報告是否提呈本周的內閣會議時，賽夫丁說：“盡早，我們每個星期都有內閣會議，至於是不是這個星期提呈，需要看什麼時候會輪到我們。”

他說，部門已要求在內閣中提呈相關政策報告，但必須看什麼時候能輪到，因為可能其他部門也有東西要提呈。

研究機制規範藥物價格

另一方面，賽夫丁說，為了確保藥物價格屬合理，進而協助減輕人民的負擔，衛生部正研究機制來規範化一些藥物的價格。

“據我了解，這項機制目前正處於最後的研究階段；貿消部與衛生部之間的合作非常重要，因為貿消部將將依據《2011年反暴利及價格控制法令》負責執法行動。”

他表示，衛生部長拿督斯里祖基菲里阿末將會宣布這項機制的細節。