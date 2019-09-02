祖萊達稱要求安華解糾紛 賽夫丁：僅一封信沒3封

（吉隆坡2日訊）對副主席祖萊達聲稱發出3封信函給黨主席辦公室，要求黨主席化解內部糾紛，人民公正黨總秘書拿督斯里賽夫丁表明，他們其實只接獲一封，並於少過7天的時間內，以親手移交信函方式回複。

賽夫丁也是國內貿易及消費事務部長；他於今日為班底穀消費人經濟商店（i-KeeP）嘉年華主持閉幕後，就祖萊達的談話在記者會上做出回應。

上周，祖萊達說，他們曾3次致函黨主席辦公室要求與黨主席拿督斯里安華會面，以化解黨內的糾紛，但卻至今未獲受理。

詢及會否為了黨內糾紛而與公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏和祖萊達等展開會議時，賽夫丁說，沒有所謂的和解，只需要出席政治局會議及最高理事會議，所有事情都能解決。

出席會議即可解決事情

他表示，所有持有黨職的黨高層，不論是主席、署理主席、副主席、總秘書、財政、策略局主任、通訊主任、青年團團長及婦女組主席，不論是中選或依據黨章被委任，所有職位都必須附上一定的任務與責任，這包括出席每周三晚上8時30分召開的政治局會議，以及每個月最後一個星期天召開的最高理事會議。

他說，他理解黨高層也在政府體系中也持有其他重要的職位，因此身為總秘書的他，1月就已發出政治局會議及最高理事會議的時間表，讓所涉及的人士有時間排開其他任務。

“身為部長，我每個星期三晚上8時30分不會安排活動，其他時間的星期一、二、四及五，我可以到任何地方去，惟獨每個星期三晚上8時30分我必須在公正黨總部，星期天也可以在任何地方，除了每個月分的最後一個星期天。”

“我們需要有紀律、尊重及有誠信，這比發出一封信函，卻說發出3封信函重要。”

出席活動者包括貿消部副部長張健仁、秘書長拿督慕益茲、公正黨班底穀國會議員法米和國民企業公司（PNS）主席拿督祖基菲里。