4區郵局不更新2000cc路稅 交部將重檢

（美里2日訊）砂沙、納閩及浮羅交怡郵政公司從9月1日起不再提供2000cc以上私家車路稅更新服務，交通部長陸兆福要求陸路交通局總監與各州局長明日召開會議，針對這項政策重新探討，並在之後公佈商討結果。

他說，由於2000cc或以上的私家車，路稅收費比較高，而沙巴及砂拉越的路稅比較廉宜，因此一些西馬豪華車車主會透過在沙砂兩地的郵政公司註冊及更新路稅，享有更低廉的收費。但這形同濫用便利，導致政府蒙受經濟損失。

“我不希望我們所落實的政策，是會為人民帶來不便及讓人民受苦，人民所需要的是更簡化的便利，甚至是上網即可隨時處理路稅事宜。”

陸兆福今日為行動黨美里總部及埔奕選區服務中心主持開幕儀式後接受媒體訪問時透露，商討會議的目的是要確保砂沙人民不會因為這項措施而受苦。

他表示能理解沙巴及砂拉越人民需要有更多管道繳付路稅，因為不是每個地方都有陸路交通局，如果他們只能透過陸路交通局繳付路稅，需要花更多時間到更遠的地方繳費。

在這之前，陸兆福表示，交通部接納陸路交通局的建議，即砂沙、納閩及浮羅交怡郵政公司不再提供2000cc以上私家車路稅更新服務，主要是避免更多西馬私家車在沙巴及砂拉越的郵政公司更新路稅。