馬華擬6領域24建議 中央廚房處理營養餐

（吉隆坡2日訊）針對教育部將在明年於全國小學實施免費營養餐計劃，馬華政府監察組及馬青總團教育咨詢委員會認為，既然政府投入了大筆款項，那便要讓計劃盡善盡美，因此他們基於四大原則擬定了6個領域共24項建議，包括在各州落實中央廚房，以便集中處理食物，確保食物品質、營養、新鮮度都獲統一管制。

四大原則包括此計劃需比現有情況更佳，否則將沒意義；所提供的食物須是清潔、新鮮和富有營養；所提供的食物須對所有文化背景的學生都適合，同時尊重個別學生的食物敏感限制；為此計劃準備的撥款須透明、幹淨和可供稽查。

據悉，教育部將會向全國各地的小學生開出健康菜單，學校準備食物讓學生享用免費且美味的早餐；惟馬華政府監察組認為，中央廚房的機制更易監管食物的品質和問責。

“全國有7000多間小學，如果把餐單交由各自食堂業者處理，在食物品管方面就難以監控，發生任何事情也難以從7000多間學校進行稽查，相較之下，管理數十間的中央廚房顯得更容易。”

該監察組總協調黃國輝在記者會上提到，參與此計劃的食物供應商須獲“良好生產規範” Good manufacturing practices (GMP)的認證，且準備食物的過程須採用開放廚房的概念進行，避免在暗房內操作，供家長和公眾隨時審查，確保食物制作過程衛生及安全。

一日運送兩次確保新鮮度

“食物須在同日內新鮮準備和運送，一日運送兩次，確保食物的新鮮度，中央廚房須位於相同州屬內，最好距離學校不超過300公里，每日剩餘的食物必須收取。”

他認為，既然要落實營養餐就須要比現有的學校食物更好，比如學生現在吃的是熱騰騰的湯面，倘若營養餐只供應冷冰冰的面包，那便沒任何意義。

“食物包裝要採用熱封技術，標準化的包裝，附上有效日期及營養成分，每一份食物在食用時須介於50-60度攝氏溫度之間，以避免細菌滋長。”

黃國輝建議，政府可採取雙供應方制度，即讓兩個供應方每日交替供應食物，且每日使用不同顏色的食物包裝，避免重複使用前一天的剩餘食物，而供應方的合約須每年更新。

免費營養餐減輕家長負擔

黃國輝聲稱，他們歡迎政府的這項免費營養餐計劃，因為不僅能減輕家長的生活負擔，還能確保學生有良好的膳食，不會有人在上課時間挨餓。

不過，他也提醒，此計劃也須尊重不同文化背景學生的飲食限制，如有者不吃牛肉、有者是素食者，有者對於特定食物過敏，如花生油或堅果類。

“此外，也要留意學生醫藥因素的食物敏感，包括糖尿病、乳糖吸收不良和腹腔疾病等。”

在財政及賬目管理方面，黃國輝指出，應設置電子化追蹤學生，讓學生可用刷電子卡方式領取營養餐，避免重複申領，而政府也需每年公開賬目，剩餘食物的數量也需按照季度檢討。

出席記者會的還包括馬華政府監察組委員林偉宏、馬青總團教育咨詢委員會主席黃欣平及馬華全國女青年局主任劉薏雯。