【行動黨53週年慶】聯邦願注資加長怡機場跑道 財長：徵地費州政府自負

（ 怡保2日訊）財政部長林冠英說，聯邦政府願意注資協助霹靂州政府加長怡保機場跑道，不過州政府需要自行負責徵地費用。

也是行動黨秘書長的林冠英說，他日前就準備明年度財政預算案事宜與霹州大臣拿督斯里阿末法依沙會面，後者有提到幾個方案，其中包括將怡保機場的發展私營化，無需聯邦政府注資，不過過程耗時。

“私營化的建議很好，但我知道倪可敏（行動黨霹靂州主席）不能等，他不會有耐心，所以我向大臣建議，可照傳統做法，由聯邦政府注資加長機場跑道，不過州政府要自己承擔徵地費，大臣表示沒問題 。”

林冠英昨晚在怡保出席行動黨53周年黨慶“大馬重生，黨政齊盛”致詞時，談到聯邦政府將注資多少，卻大賣關子，要求霹靂人靜待財政預算案出爐。

公務員怠慢投資批准

他也提到，希盟上台年餘，面對最大的障礙也包括公務員不合作，聯邦政府為了解決投資批準緩慢問題，已先後特別設了委員會與小組處理，如今聯邦政府也考慮設管道，解決政府計劃尤其是基建項目進度緩慢問題。

“其實政府在年頭已撥出540億給各部門進行工程，但直現在，仍有部長投訴工程未開工， 甚至有些項目連競標程序都未完成，首相馬哈迪知道了也很生氣。”

“問題的存在有時是因為公務員搞破壞，可是更大的可能是，他們不知怎樣去做工！”

他說，政府正著手解決問題，希望同樣情況不會延伸到明後年。

巫伊合作威脅建國基石 倪可敏吁民牢守中庸

也是國會下議院副議長的倪可敏說，巫統和伊斯蘭黨才是國家的真正威脅，它們言行舉止正在威脅建國基石，因此呼籲人民要牢牢守護中庸、開明的政府，不要讓極端主義毀滅我國過去所取得的成就。

他說，我國今天能夠成為世界其他國家的典範，不是因為擁有宏偉的建築，我國最珍貴的資產，恰恰是因為各民族能以“一家人”的精神和睦共處。

他說，希盟政府如何做不好，也是人民的政府，願意聆聽人民的心聲和虛心受教，事實上，希盟政府正一步步修改一些政策，包括逐漸減少不必要的種族固打政策。

針對怡保機場跑道加長問題，他希望霹靂州行政議會，盡快在私營化或接受聯邦政府注資兩選項中作出決定，以便加強機場跑道能盡早落實，並在下屆大選前完工。（TTK）

圖說：

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