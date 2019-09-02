鍾來福：別圍繞種族問題 盼政府致力搞經濟

（峇株巴轄2日訊）華總署理總會長拿督鍾來福表示，去年大選後至今，我國商家和市民面對很大的經濟壓力，期望希望聯盟政府可在最短的時間內整治我國經濟，不要再圍繞在種族問題，以致我國過去的各族和睦共處景象受到破壞。

他認為，我國去年首次更換政府後，新政府的各種作風仍讓人有所保留，而盡管很多議員經驗不足，人民可以給他們時間學習，但一些領袖的決定與言論卻差強人意，讓人民非常失望。

鍾來福昨晚出席柔佛州中華總會第36屆理事會、第9屆青年團和第5屆婦女組宣誓就職典禮以及籌募活動基金聯歡晚會，在致辭時提醒當政者應該聽取民意、做好本份，不要辜負人民的委托。

針對董總被指種族主義一事，他認為，華社被逼學習另一種文字，且被標簽是在煽動及破壞國家和諧，這將引起華社很大的恐慌，大家必須好好地深入思考。

“華總會是董總強而有力後盾，希望近期被撤銷註冊的柔佛州華校董教聯合會能提出具體理由，要求社團註冊局盡快恢複它的合法地位，而華團能引以為鑒，確保所進行的每一項工作都符合章程。”

他也表示，華社、華團、華總向來在促進國民團結方面盡力，而大家的努力過去圍繞在如何捍衛、鞏固、推動和發揚中華文化與教育等，如今是時候邁向跨種族的方向，以與其他族群更深入交流。

同時，他感謝柔華總全力支持文化節，共派出165位代表北上參與，而這屆文化節共獲655位來自全國13州的代表參與，是有史以來最多的一屆。