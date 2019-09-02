哪間白開水售RM1.20 檳貿局查27食肆未發現





（檳城2日訊）針對檳州消費人協會投訴州內一些咖啡店業者一杯白開水收取1令吉20仙，檳州貿消局執法組近日已展開舉檢行動，在州內27間各類餐館進行的抽樣調查發現，大部份食肆業者一杯白開水只是收取20至50仙之間的費用，因此沒有在反暴利條例下向他們開罰。

檳州貿消局執法組主任陳進松說，檳消協是在2天前發表該文告，而該局昨天及今天已向州內27間各類餐館作抽樣調查，發現並沒有餐廳收1令吉20仙的溫開水價。

“我們在昨天抽樣調查了12間，今天調查了15家嘛嘛餐廳、咖啡店及小販中心等各類食肆。”

***將向檳消協索資料

“據我們抽樣調查，這些食肆溫開水售價每杯介於20至50仙之間，收費都在可被接受的範圍，有的甚至免費提供溫開水，暫未發現一杯溫開水收費1令吉20仙的食肆。”

他指出，檳消協日前發表的文告略為籠統，並明確說明一杯溫開水收費1令吉20仙的食肆是哪間，或是什麼類型的食肆，究竟是路邊攤、無冷氣食肆或是有冷氣食肆。

“我們需要綜合各別食肆的多方面成本及開銷，才能確定該食肆的飲料及食物售價是否合理，抑或者涉嫌牟取暴利。”

陳進松說，待連續3天的假期結束，該局官員將於明天前往檳消協索取詳細資料，包括一杯溫開水1令吉20仙的食肆，再做進一步調查。