【華總競選】 吳添泉：若中選總會長 發動華總千萬教育金

（吉隆坡2日訊）華總改選在即，競選總會長一職的現任副總會長丹斯里吳添泉聲稱，一旦順利勝選，他首要任務是要帶領和發動“華總千萬教育基金”，協助有需要的華裔子弟們。

他也是華總大廈發起人之一。他希望能凝聚華總大廈發起人和華社領導人的力量，來完成千萬教育基金設立的工作。

也是沙巴中華大會堂總會長的吳添泉，早前在吉隆坡接受《光明日報》專訪時，跟記者分享和娓娓道出他競選的理念及中選後對華總的發展方向。

他認為，要籌獲1000萬令吉的教育基金，單靠他一人的力量是不可能實現的，但他相信群眾的力量，要完成這項任務就不難。

他以華總大廈為例，耗資1億令吉的華總大廈資金，華總都成功籌到，1000萬令吉教育基金應不成問題。

華教仍有許多瑕疵待提升

吳添泉是華校獨中畢業生，他對於華文教育與中華文化有著濃厚情意結。國家獨立62年來，他看到華社在捍衛華文教育過程中有著許多心酸，雖然憲法上保障人人言論和教育自由，可是他認為，目前我國的華文教育仍有許多瑕疵有待提升。

對他而言，國家政局不穩，多少會影嚮到國家的教育體制，尤其是華校撥款的問題。

“當撥款不足時，首當其沖就是莘莘學子，所以我們能做的便是尋找對策，幫助孩子們。”

從以前到現在，許多社團或會館都有為會員提供子女獎貸學金，甚至開放給非會員申請，可是往往數額不大，對需要龐大學費的學子來說幫助不大。一些單位甚至還規定，獎貸學金入取者，不可再申請其它獎貸學金，正因為這一點，讓吳添泉看到設立“華總千萬教育基金”的迫切性。

他提及，華總作為華社的最高領導機構，有義務為華裔子弟伸出援手，協助他們解決教育經費的問題。

常言道，再苦不能苦孩子，再窮不能窮教育。為了孩子們的將來，吳添泉希望華社可支持他，共同完成“華總千萬教育基金”設立的工作。至於這個千萬教育基金的細節，他交由華總新屆領導層去定奪。

除了設立“千萬教育基金”外，吳添泉想做的第二件事，即是壯大華總青年團和婦女組，讓這兩大臂膀動起來。

在吳添泉眼中，華總青年團和婦女組的凝聚力尚有提升空間，希望通過腦力激蕩和辦活動，在這部分作出改進。

他強調，青年團和婦女組對華總來說非常重要，各自都扮演著舉足輕重的角色，所以母體須給予他們全力協助和配合。

全力以赴 不辜負沙巴華總期望

對於此次攻頂的信心，吳添泉以平常心看待改選，並以過往的表現，讓代表們作出決定。不過，他將全力以赴，以不辜負沙巴中華大會堂會員們對他的期望。

2010年，吳添泉加入沙巴中華大會堂擔任署理總會長。3年後，因原任總會長兼創會總會長已故拿督斯里陳友仁往生，而當上了沙巴中華大會堂第二任總會長。

根據沙巴中華大會堂的章程，總會長只能連任兩屆，除非他當選為華總總會長或署理總會長，就可再尋求連任，否則他須於2021年卸下沙巴中華大會堂總會長一職。

吳添泉已當了一屆代會長及兩屆票選總會長，其任期將在2021年屆滿。他若要再尋求連任沙巴中華大會堂總會長一職，就務必要當選華總總會長或署理總會長。

吳添泉坦言，沙巴中華大會堂人才濟濟，他不會為了繼續在位而修改章程。換言之，如果這次競選華總總會長失利，他就會在2021年卸總會長一職。

視改選為職位重組

根據華總章程，13州的華堂會長在競選華總總會長、署理總會長和副總會長時若敗選，他們依然是華總的當然中委。這意味著，不論誰輸，還是在團隊里，因此，他把此這次的改選，視為職位重組而已。

現年58歲的吳添泉笑指，雖然有人標榜他是70歲的老人家，但是他自認並不老，還有魄力可領導華總，所以接受沙巴中華大會堂代表的委托。

擔任華總副總會長已6年的他，跟所有中委非常熟絡，所以決定更上一層樓，讓130名代表們有多一個選擇。

“這是一個和諧的選舉，不需傷感情，改選後，大家還是要重新歸隊投入工作。”

把好的做更好 不好的做好它

吳添泉強調，現任華總總會長丹斯里方天興對華總的貢獻大家有目共睹，新的領導層必須將華總越辦越好，為華社謀求福祉。我們必須與時並進，把好的部分做得更好，不好的部分則做好它。

他在訪談時不想多談目前華社面對的課題，他解釋，可能有些課題在改選後已不是課題，所以一切有待改選後才談也不遲。

華總9月進行改選，現任華總署理總會長拿督鐘來福及副總會長丹斯里吳添泉將角逐總會長職；現任副總會長拿督林家全則與隆雪華堂會長拿督翁清玉對壘，競選署理總會長職。

在搭檔方面，鐘來福與林家全搭檔，吳添泉則搭配翁清玉，形成“吳翁配”角逐兩個最高職。

副總會長職的競選則有6人提名參選，從中選出5名副總會長。至於21名中央委員職，則有25人提名競選，其中10名候選人是新面孔。

現任華總總會長丹斯里方天興從2009年起，便擔任華總會長長達10年之久，因受華總章程所限，今年無法再蟬聯必須卸任。

吳添泉在家中8個兄弟姐妹中排行老三，馬六甲培風中學高中畢業後，他申請到台灣深造，並成功獲政治大學錄取，但因家境貧困，最終沒法出國深造，而是進入皇家警察學院就讀。畢業後，他進入警隊服務長達12年，並在1944年，即33歲時離開警界，與朋友一同創業。

丹斯里吳添泉檔案

年齡：58歲

主要社團職位：現任華總副總會長、沙華堂總會長、大馬福聯會副總會長

學历：考獲大馬教育文憑（SPM）、皇家馬來西亞警察學院畢業。曾任職沙巴警察總部政治部12年，最後警階為代助理警監。

職業：億利達控股公司的集團執行主席兼大股東