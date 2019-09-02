（柬埔寨．金邊2日訊）首相敦馬哈迪於今日抵達金邊，對柬埔寨展開為期3天的官式訪問。

馬哈迪與夫人敦茜蒂哈斯瑪乘坐的專機於上午9時35分（馬來西亞時間10時35分），降落在金邊國際機場。

柬埔寨首相署部長拿督奧斯曼哈桑博士和馬來西亞駐柬埔寨大使艾丁胡賽尼，以及外交部長拿督賽夫丁在機場迎接首相伉儷的抵步。

馬哈迪是應柬埔寨首相洪森的邀請，在相隔25年後再次官訪柬埔寨。

馬哈迪在抵步後一小時即展開官訪行程，前往金邊皇家大學出席主題為“在東盟國家的背景下平衡與超級大國的關系”的對話會，料約1000名學生出席。

他也將會見穆斯林社群，以及與旅居當地的馬來西亞人共進晚餐。

馬哈迪於明天的行程緊湊，他在出席柬埔寨獨立紀念碑的獻花儀式之後，前往和平宮首相辦公廳出席官方迎接儀式。

接著，馬哈迪將與洪森召開雙邊會議，預料討論關於貿易與投資，以及在農業、防衛及發展清真領域的合作。

兩國領袖將見證簽署《豁免雙重徵稅（DTA）協議》及《旅游業合作諒解備忘錄》的儀式，並在會議結束後發表聯合聲明。

馬哈迪也將禮貌拜會參議院主席賽沖，之後與在柬埔寨設立28家馬來西亞公司的馬來西亞商家和投資者對話。

首相伉儷將於明天晚上出席洪森所設的晚宴。

另外，茜蒂哈斯瑪料造訪柬埔寨紅十字會，以及出席馬來西亞駐柬埔寨大使館婦女協會所舉行的午宴。