曹觀友：不讓人民失望 新政府須兌競選承諾





（檳城2日訊）檳州首席部長曹觀友說，我國在改朝換代後，人民對新馬來西亞抱持高度期待，領導應以競選承諾為基礎盡快填滿人民期待；若出現“真空”狀態，人民會有評估空間，也會讓政敵有見縫插針的機會。

他指出，新政府執政一年多，但新馬來西亞似乎還沒出現，政府有必要拿出具體政策，把要做及不要做的都說出來，讓人民清楚國家發展方向。惟有舉國上下方向及步伐一致，新馬來西亞才會出現。

曹觀友昨晚出席北馬何氏公會89周年慶聯歡宴時說，我國近期因爭議性政策和人物而牽扯到種族問題。我國是多元社會，領導人在處理這類課題時應用智慧，避免陷入無謂的種族爭議。

他說，相對上台一年的聯邦政府，檳州政府執政已邁入第三屆，但州政府不能依賴過去10年的“定期存款”，如果不“加碼”，“定期存款”最終將坐吃山空。

他指出，州政府當然不可讓檳民感到“真空”，因而推出檳城2030願景。人民或許對此願景感到抽象，大家可閉上眼睛想想自己想要的未來，是綠意、精明及交通完善的環境。

曹觀友也建議宗祠及會館多辦娛樂性、旅游性等展現社團活潑及動力的活動，吸引中生代及新生代加入，與資深成員攜手發展會務。

北馬何氏公會主席何沚桉說，隨著臉書等各類新興活動盛行，要吸引年輕宗親加入宗祠是項挑戰，各宗祠尤其小型宗祠都面對青黃不接窘境。

他說，該會每年進行4次祭祖活動、參與世界宗親懇親大會與全球各地宗親交流，也舉辦周年慶聯歡宴等活動，他呼籲年輕宗親踴躍加入。

該會獎學金主任何富騰說，學校考試已從以往較多選擇題改為更多主觀題，難度提高，該會今年決定降低獎學金門檻，今年該會頒發共850令吉獎勵金給11名會員子女。

與會者包括名譽顧問何秋波、法律顧問何啓慧、副主席何金就、總務何榮華、副總務何燿冠、財政何美翠及副財政何瑞春。