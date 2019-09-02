政府建議調高生活津貼 探討65歲退休







（怡保2日訊）政府將研究把強制退休年齡從60歲上調至65歲的建議，如同一些先進國包括新加坡的政策。

人力資源部長古拉說，其部門已與財政部討論，以在針對這建議做出決定之前探討數事項。

“我們已向財政部提出數項看法與建議，包括調高生活津貼的要求。”

人力資源部長古拉說，人力資源部針對將退休年齡強制提高至65歲的建議，與財政部展開對話會及商討。

“我國退休年齡為60歲，惟先進國如新加坡的退休年齡已經提升至65歲，我們將探討此事，以便作出最好的決定。”

他今日出席一項種樹活動後，針對馬來西亞職工總會建議政府，通過2020年財政預算案推出私人界員工每月500令吉或數額更高的生活津貼措施，並將強制退休年齡上調至65歲，作出回應。

詢及上調強制退休年齡的建議是否符合時宜，因為恐怕將減少年輕人的工作機會，古拉說，該建議將於未來對國家帶來好處。

缺勞動力不缺工作機會

“國家缺乏勞動力，並非缺乏工作機會。我們僱用大量外籍員工，因為國家缺乏勞動力。”

古拉說，國內大部分失業的人是年輕人，包括剛畢業的大專生。

他指出，無業青年受促接受職業技術教育與培訓（TVET），令他們可在相關領域找到工作。

出席種樹活動的包括甲巴央區州議員許崇信醫生、怡保市長拿督阿末蘇艾迪和及怡保市議員陳慧沁。

馬來西亞職工總會（MTUC）昨日建議政府，在10月提呈的2020年財政預算案中，為所有工人提供每月500令吉的生活津貼（Cola），並將強制退休年齡提高到65歲。

職總建議調高退休年齡

秘書長索羅門在文告中說，由於商品價格繼續只漲不降，政府有責任降低生活費以實現體面的生活。“政府必須接受中低收入階層的大馬人無法維持生計，而那些有家庭的人實際上正在掙扎。我們不要求更高的實得工資，我們只是要求實際工資。”

另一方面，MTUC表示有鑒於人均壽命預期將在未來提高到80歲，因此要求提高強制退休年齡，以免退休後缺乏足夠的收入來維持生活。

“我們建議強制退休年齡可作為選擇性，同時保留目前年滿55歲就可選擇性領取全額EPF儲蓄的做法。因此那些在55歲時領出EPF儲蓄的人，在隨著退休年齡提高至65歲後，仍然能持續儲蓄。”

日本擬調至70歲退休

縱觀各國法定的退休年齡機制，提高退休年齡似乎是大勢所趨，尤其對老齡化問題較嚴重的發展國家來說，勞動力短缺、養老金吃緊都是促成延長退休年齡的考慮因素。

資料顯示，歐洲國家的退休年齡介於67歲左右，多個國家近年已逐步討論提升至70歲。

亞洲國家方面，日本政府率先準備把退休年齡提高至70歲。東南亞國家的退休年齡大多介於55歲至60歲，但也已有提高的趨勢。

憂更多年輕人失業 僱聯不贊同

（檳城2日訊）大馬僱主聯合會（MEF）執行董事拿督三蘇丁不贊同強制上調退休年齡至65歲的建議，他擔心將提高年輕人失業率。

他說，聯邦政府是在2013年把55歲退休年齡調高至60歲。在當時就有許多年輕人，尤其是畢業生一時難以尋找適合的工作。

他今日接受《光明日報》訪問時指出，每年大約有20萬名退休人士，若再上調退休年齡至65歲，在5年內將有約100萬名年輕人難以尋找適合工作，因為空缺將由這批60歲原本就退休的人士給填滿了。

他說，2013年調整退休年齡至60歲後，在2018年7月至今才開始出現空缺。因此，若再調整退休年齡至65歲，便等於“關閉”這些空缺。他說，延長退休年齡只會讓更多年輕人失業，最後只會加劇社會問題。

丘光憲：勿強制落實

無論如何，明凱科技集團董事主席拿督斯里丘光憲博士贊成調整退休年齡至65歲建議，但前提不是強制性落實。

他說，現今醫療條件延長人類壽命，所以工作超過60歲者大有人在。他以自己為例，今年72歲也依然在工作。

他說，若60歲時，員工身體機能等狀況都允許繼續工作，以及在雙方同意下可選擇性工作至65歲。

“不過並非全部行業的員工可工作至65歲，尤其是勞動領域，若員工已跟不上時代腳步，這也無法強制他們工作至65歲。”

“我希望，政府在實行調整退休年齡時，給予時間民眾做好準備應對。

理財規劃師：若妥善規劃 養老金夠用

有人提出，延長退休年齡至65歲是因為難於在60歲退休年齡時達到足夠養老金，針對這個論述，理財規劃師蔡良鍇認為，60歲是最佳退休年齡，因以大馬人類壽命平均為75歲。在60歲退休後，尚有15年時間享受生活。

若調整退休年齡至65歲，他認為太長了。他建議，若退休年齡調整至65歲，在60歲後的5年可選擇性繳付公積金。

“其實有許多人的健康狀況，並不允許工作超過60歲。”

至於退休後公積金是否足以應付退休生活，他說，只要有妥善規劃，在工作30至40年的低收入群組，以公積金利息或進行安全投資下，也可以簡單度過退休生活。

他說，除了公積金外，在醫療方面也不能單靠政府，也需要趁年輕購入醫藥保單和人壽保險等。

他說，若60歲後才購買醫藥保單，保費自然比較較高，也需要與孩子一起分擔。