生態古蹟購物3大賣點 平安島 淡汶 峇都交灣打造旅遊金三角















（威南2日訊）質樸無華的平安島(Pulau Aman)，每年有引來8萬名旅客人數；在“體驗檳州2020”旅遊年，平安島被列為新的生態旅游景點，武吉淡汶區州議員吳俊益計劃將平安島與武吉淡汶的文化歷史古跡、峇都交灣的購物天堂，結合成“金三角旅遊區”。

武吉淡汶選區共有兩座小海島，即平安島和戈隆島，平安島上有51戶人家，人口大約300人，全是馬來人。要到平安島，需途經武吉淡汶和峇都交灣，前往峇都姆桑碼頭乘坐載客船。

吳俊益接受《光明日報》訪問說，從船費年收48萬6156令吉來看，每年約有7、8萬人到訪平安島，當中以檳島人居多，這個遊客人數相當“亮眼”，也著實令他感到意外，相信馬來甘榜自然生態、富饒的海鮮成就它的賣點。

“既然平安島已被州政府確定為生態旅游景點，我認為它可以與週邊的武吉淡汶和峇都交灣，形成集生態海鮮、歷史文化古跡和購物休旅為一體的鐵三角旅遊勝地。”

對於推動“金三角旅遊區”，吳俊益已經展開一系列的措施，包括提升基建和草擬可行性的旅遊項目。

平安島

◆賣點：蝦麵和海鮮，垂釣和露營活動，1798年的黃金井、1817年的回教堂歷史古跡，百年麵包果樹等。

◆島上設施：一間精品酒店、十多間民宿、露營區、小型禮堂和馬來餐館。

◆武吉淡汶

武吉淡汶共有3個慶典項目被列入檳州的旅遊日曆，史無前例，即正月十五元宵節提燈遊行、10月19日平安島嘉年華，以及11月10日半馬拉松賽跑。

淡汶元宵節提燈遊行已經超過百年，路程從峇眼碼頭走到敬群小學約2公里，間中有古跡建築物，威省市議會已經把49間建築物鑑定為古跡。今年已經有2部劇來淡汶取景，本地連續劇“守百年之約”已經播放，收視率標青，另一部馬中新合作的“小娘惹”還沒有播放。

吳俊益提到，今年年初他把淡汶新年慶典項目拉長，從新年前亮燈圍爐一直到提燈遊行、潮洲大鼓鬧元宵，間中也有舉辦傳統新年節目。

吳俊益推動的關懷武吉淡汶計劃之下有3個項目，即旅遊、文化與古跡、教育，旅遊方面已經進行淡汶街景攝影比賽，目前正草擬著旅遊藍圖手冊，景點置放說明，宣揚古跡。

他也通過國州議員的撥款，提升淡汶的道路、溝渠、漁民碼頭，以及具有歷史的拿督公廟。

◆峇都交灣

檳州的未來重點發展在峇都交灣，多個大型綜合性購物商場如新欣名牌城(Design village)，宜家Ikea已經進駐峇都交灣桂花城，未來陸續會有更多大型商場林立。

吳俊益已經準備這三個區域的詳細發展計劃書，整份報告呈予楊順興，作為草擬檳州大藍圖的參考。

景點永續性成最大挑戰

吳俊益認為，平安島最大的問題是景點的永續性，一個地方必須有多元條件才能有遊客回頭率。平安島的賣點是自然生態，開銷方面也相對廉宜，他計劃在平安島推動數項計劃。

他有一套打造成為旅遊景點腹稿，包括

1)參觀武吉淡汶海上養殖場；號召養殖業者配合，把箱網漁排打造成生態旅遊景點之一，供遊客參觀考察。

2)將象牙灣或漁船碼頭打造成海上市場；泰國有水上市場，都是在河流和人造湖上進行。可重新規劃泊船地點，優惠沿岸居民漁民在週末和週末兩天某時段舉辦水上市場，產品傾向於海產成品和紀念品。

3)打造政府部門或企業界的團康和培訓營、制服團體和學生的露營據點。此前有一間美資工廠200多名員工到平安島辦培訓計劃，並捐10個滅火器給島上居民。

4)提升載客船的安全性，和有系統化的規格。

現有交通方面只有小型載客船，駕船者必須擁有合格的航使執照， 急救和救生(CPR)。

5)要求執行協調單位(ICU)修復兩間水上度假屋、漁業發展局和檳州發展機構提升碼頭設備。之前平安島的碼頭、精品酒店、度假屋和民宿都是ICU撥款興建，后交給漁民協會和合作社管理。如今合作社已經冬眠，而漁民協會只負責管理載客船和碼頭的精品酒店。

6)推動廚餘堆肥計劃，減少島上垃圾輸往陸上。

吳俊益已經用撥款向威省市政局定購廚餘堆肥器，10月19日推介。

圖說:

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