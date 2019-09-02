男男性片鑑定報告呈網安機構 洛曼週二錄供

（吉隆坡2日訊）警方已將英國鑒證顧問公司“Verden Forensic”有關“男男性愛短片”的鑒定報告提呈大馬網絡安全機構，並將於明日再度傳召提供報告的巫統最高理事拿督洛曼錄供。

全國刑事調查部總監拿督胡茲爾指出，警方援引377B（違反自然性行為）、292（販賣或傳播淫穢物品）及1998年通訊及多媒體法令調查“男男性愛短片”，總檢察署研究了警方提呈的調查報告後，對警方下達了一些後續指示。

胡茲爾今日發表文告時，如是指出；他同時針對武吉阿曼刑事罪案調查部特別分類小組自6月11日至今接獲數宗矚目案件，發佈最新調查進展。

他指出，另外鬧得沸沸揚揚的案件則是印度籍伊斯蘭傳教士扎基爾奈克先後發表的“大馬印裔不支持我國首相反支持印度總理”和“華裔是客人”的言論，以及扎基爾報案聲稱遭前大使及4名行動黨印裔領袖誹謗及抹黑事件。

“警方援引刑事法典504（蓄意侮辱）條文調查上述3宗事件，並已錄取扎基爾及多名證人的口供，並已將調查報告提呈總檢察署，目前正等待總檢察署下一步指示。”

已傳召董總數人錄供 警等總署新指示

針對首相敦馬哈迪指董總種族主義一事，胡茲爾說，警方同樣援引刑事法典504（蓄意侮辱）條文展開調查，並已傳召董總主席陳大錦、秘書長黃再興及教育部副部長錄供，目前正等待總檢察署下一步指示。

“至於企業家兼部落客官有緣被指批評軍人只會吃睡言論，警方目前援引刑事法典505(C)（發布可危害公共的言論）以及1998年通訊及多媒體法令233條文展開調查。”

他說，警方已經向官有緣錄供，並扣押他的電子產品分析，目前在等待大馬通訊及多媒體委員會的數碼分析報告，較後將把分析報告連同調查報告提呈總檢察署定奪。

針對車禍衝突評論 警查Papagomo

胡茲爾也提及親巫統部落客Papagomo（旺莫哈末阿茲里）針對早前一宗車禍衝突鬧成人命事件發表的言論，援引刑事法典505（c）（發佈可危害公共的言論）及1998年通訊及多媒體法令233條文展開調查。

他說，Papagomo已被傳召錄供，警方目前正等待證物的數碼分析報告出爐，較後將提呈總檢察署定奪。

胡茲爾也藉此警告民眾切勿玩弄種族和宗教等敏感課題，警方將毫不猶疑採取行動對付破壞公共秩序和國家安全者。