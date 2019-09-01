忍耐是感情恆溫秘訣 馬哈迪：常為煩心事失眠

（吉隆坡1日訊）首相敦馬哈迪說，“忍耐”就是他與夫人敦茜蒂哈斯瑪結縭數十載，依然恩愛如昔，讓夫妻倆感情恆溫的秘訣。

他在國慶日前夕接受馬航機艙雜志《Going Places》專訪時說，沒有夫人是完美的，他也一樣，因此夫妻間必須互相接納對方的特質。

他舉例說，他是個守時的人，但太太卻經常遲到，剛開始時他們為此爭吵，但一段時間後，他認知到這就是她的特質，他只好調整自己心態。

“她也調整了自己的心態，接受我一次又一次的催促：來、來、來，我們快遲到了。”

馬哈迪也不諱言，他常為了很多事而煩，加上一直在想著該如何去解決這些煩心事，以致需要較長時間才能入睡。

他說，有時候他也會為了明日的演講內容而失眠。

盡管經常失眠，馬哈迪說，他每天清晨6時30分就起牀祈禱，過後洗澡並吃早餐。

“我吃一片面包，有時配上乳酪，有時佐以咖哩並配上一杯咖啡，但我只能於下午1時前喝咖啡，否則晚上就不能睡覺了。”

詢及是否喝黑咖啡時，馬哈迪說，是二合一的咖啡，不加糖。

“不論對年輕或或老年人，糖都不是好東西，你該少吃糖及和碳水化合物。”

馬哈迪也分享他長保思路敏捷的秘訣，即經常保持思考。

“有時，很多人都說自己老了、累了而傾向於躺下來睡覺，當你不思考、不閱讀、不書寫、不思辨、不說話，你就沒在用你的腦子，一如你的肌肉，若你不常鍛鏈，就會萎縮了。”

對他喻為“全球最年長的首相”，馬哈迪說他更樂於當一位年輕的首相，但他也自認老了。

“幸運的是，我還健康的活著，人民信任我，也希望我繼續領導這個國家，因此我為了人民而再次出任首相，至於反對黨（希盟），他們過去批評我，說我是獨裁者，但也是他們推舉我來領導希盟。”

感嘆時下青年不同往日

對現在的青年因生活富裕而視一切都是理所當然的事，不像他走過非常貧窮的青春期，只好努力求學，首相敦馬哈迪感嘆“今時不同往日”。

他在國慶日前夕接受馬航機艙雜志《Going Places》專訪時說，與他那個年代相比，如今的青年承受更少生活壓力。

“為了改善生活，我在貧窮的青春期只是一心嚮往能夠繼續升學，並盡可能擠入大學，以期能憑著高學历獲得較好的收入。”

他說，他當年讀醫學系時，逾70名同學中只有7名馬來籍同學，反觀今天卻數千名學生可以憑著獎學金輕松入學。

“這讓現在的年輕人覺得凡事無需太努力，也可以輕易獲取，這讓他們生起理所當然的心態，沒有什麼是得不到的。”

他坦承，就因為日子富裕了，年輕人都不懂得珍惜，視一切為理所當然。

“一些年輕人從父母處拿到錢後便去買摩多，卻又沒有善用它，更用來表演亡命特技，最後成了mat rempits。”

憶當年，馬哈迪說，當馬來西亞於1963年宣布獨立時，他還是38歲的年輕人，時任政府領導人並不著重在發展建設上，只想著管理自己的國家及決定未來，沒有其它的計劃。

“政府發現人民都沒有土地，也沒有工廠可以聘請他們工作，唯一的生計就是種稻、割膠……人民開墾森林以植橡膠樹，但很多人卻因此感染瘧疾而死亡。”他說，政府因此決定介入，並推介FELDA計劃，砍伐森林並種植橡膠樹。而人民也從那時起開始認為政府應該為他們做點事。

他說，在政府開始滿足人民的要求後，選民也發現他們的選票非常重要，可以利用選票來逼迫政府滿足他們的要求，時日久了，他們也予取予求了。

詢及是否會因自己在退休後，還需要重操舊業而感到悲傷時，馬哈迪說，他原以為自己在2003年引退後，就不會再重返政壇。

他說，他辭職一周後，新政府掌舵人並沒有履行對他的諾言，過去他們在內閣會議里，答應繼續的鐵路工程、銜接新加坡的橋梁及其它計劃，完全都沒做到。

他說，有好多人因此感到不高興，並找上他，要求他出手，“他們常說的一句話，就是：拜托，做點什麼吧！我反問他們，我已經不是首相了，還能做什麼呢？但他們堅持要我做點事，田乘我嘗試聯絡政府官員並提出勸告，但卻徒勞無功。”

我敢問你敢答──馬哈迪的15道快問快答

問：你最常掛在嘴邊的字？

答：工作。

問：你最愛的舒壓活動？

答：閱讀。

問：你去過最棒的度假勝地？

答：日本的福崗。

問：你為自己買過最昂貴的東西？

答：當我還是醫生時，我買了美國Pontiac車，那是一部很大輛的6座位汽車，當時售價1萬2000令吉，前座是可以坐上3人的長凳。

答：問：你最珍惜的是？

我的孫子。

問：你最喜歡的作者？

答：Wilbur Smith和Jeffrey Archer的著作。

問：你會同時閱讀多本書籍嗎？

答：是的，有時我會同時閱讀2本書。

問：你生命里最常做的一件事？

答：工作，我熱愛工作。

問：你最看重的個人品德是什麼？

答：誠信。

問：你最不喜歡的個人習性是什麼？

答：我不喜歡不肯勤勞工作的人。

問：請列舉3樣你生命里不可或缺的東西？

答：我不能沒有食物、不能閑下來，我必須做點什麼的，讓自己不會閑下來。

問：你用什麼手機？

答：我不常用手機，事實上，沒有人知道我的手機號碼。

問：你知道自己的手機號碼嗎？

答：不，我不知道。

問：請列舉你不為人知的事物。

答：我喜歡獨處，但我的工作必須與人群接觸，這（身為首相）不是我想做的事，但卻是我必須做的事。

問：若有人為你開拍電影，你想要在電影里傳達什麼訊息？

答：就說出真相吧，不必修飾也不必把我吹捧成偉人，就說出真相吧！