林冠英：無助局勢 應停杯葛非土著產品

（吉隆坡1日訊）民主行動黨秘書長兼峇眼國會議員林冠英說，種族主義及宗教極端分子理應聽取首相敦馬哈迪的建議，停止杯葛非土著產品的舉動。首相說得對，這些思想狹隘人士所展開的運動無助於現在的局勢，反而只會激怒其他群體。

他今日發文告說，這項杯葛非土著產品的舉動已經到了擾民的地步，即便首相也不得不對此發言。若真什麼都杯葛，那麼各種舶來品特別是手機是否也應該杯葛。相應這項行動，也有一些非政府組織也呼籲非穆斯林杯葛清真產品。

“這種杯葛行動只會適得其反，不只會影響國家團結，杯葛行動也導致消費人失去享有好價格好品質的產品而蒙受損失。如果伊斯蘭黨及巫統真的不是針對非穆斯林及非巫裔，那麼兩黨理應也譴責杯葛非土著產品的行動。”

林冠英說，馬來西亞人也應該省思退役國家羽球英雄李宗偉的呼籲，以團結一致對抗種族主義在各種小課題之間製造暴力仇恨分裂彼此。

“有一名華裔穆斯林傳教士竟然聲稱馬來西亞華裔別再假裝一邊愛國，另一邊卻投給‘超級怕輸（Kiasu）’的一方（指行動黨），而且還支持中國的羽球選手多過馬來西亞的選手如米斯本或李宗偉。”

“李宗偉嚴正駁斥上述說法，他認為我國的羽球選手不分種族皆獲得馬來西亞全民的支持。李宗偉更認為，別讓董總課題、國民型小學國語課本介紹爪夷文的小課題撕裂我們或讓散播種族憎恨的目的得逞。”

“李宗偉更說得對，我們不應讓充滿邪念的人士，無論他們是華人、印度人或馬來人擊潰我們的國家，我們的人民。”