紀念抗戰英雄弘揚衛國犧牲 “愛國和平文物館”設在孝恩園





（汝來1日訊）由愛國同盟俱樂部與孝恩文化基金會組成的“九一忠魂節”追思大會工委會，將在明年設立“愛國和平文物館”，以進行更廣泛收集工作，具體呈獻抗戰英雄史跡，弘揚保衛國土自我犧牲的崇高精神。

工委會主席郭義民在追思大會上致詞說，該文物館將設在汝來孝恩園和平紀念公園，即“馬來亞抗日英雄紀念碑”和“九一烈士紀念碑”兩側。

他表示，每年9月1日的追思大會自2005年舉行以來，今年已邁入第14屆，明年將辦第15屆，並會完成文物館。

文物館明年完成

他說，這不只是文物館，更會展開生命教育，讓生命活出真正的價值和意義，也希望通過文物館讓先輩和後輩在不同的時代相遇。

“我們紀念這批抗日英雄，是因為他們為了後人有更好生活犧牲自己，這是崇高的精神和核心價值，工委會希望通過文物館工作深化其意義，把生活面貌保存下來。”

郭義民促請當時參與抗戰和保衛國家的英雄、家屬和後代，能提供故事和照片，因為他們才是抗戰真正的老師和發言人。

今年的“九一忠魂節”追思大會適逢公共假期，加上新參加的馬來西亞彩虹聯誼會成員，令出席追思大會的人數創了新高，約有500人赴會。

馬來西亞對華特使陳國偉致詞時聲稱，九一烈士是馬來西亞人民敢於反帝反殖民反侵略的愛國主義典型，不畏強權的精神與氣魄，體現崇高人格與尊嚴，無論他們擁有怎樣的政治信仰，都值得後代紀念和尊重。

他提及，這座抗日英雄紀念碑在建立初期曾引發風波，巫統不斷操弄馬來人對馬共的恐懼和憎恨，造成各族對抗日历史的認知差距仍非常巨大。

“即使我國已完成第一次政權輪替，在政治民主化進程中邁前一大步，但狹隘極端的種族主義分子仍潛伏在我國行政官僚體系中。”

“希盟新政府現階段仍要小心謹慎，步步為營，絕不讓種族主義分子有機會反撲和回潮，對於官方版本抗日历史的修正和正面解讀，需更多廣大各族學術界和知識分子一起參與、長期工作、加強溝通，唯有這樣才能營造出一個有共識的社會，還历史一個公道，以慰抗日烈士在天之靈。”

陳國偉說，目前的政治局勢，巫伊結盟一旦落實將進一步削弱國家穩定局面，使聯邦憲法保障的多元架構朝萬劫不複的懸崖，這兩個極端和狹隘的政黨結合，也是國家面對最大的隱憂，將摧毀和撕烈多元化國情，因此，希盟的任務是要制止這種局面。

此外，“九一忠魂節”追思大會工委會顧問丹斯里古潤金則指出，我們緬懷在戰爭中受害者，但決不能忘記保家衛民，抗敵除暴的英雄烈士，同時需全民團結，為建構符合人類生存與發展的家園而努力。

出席者追思者尚有中國駐馬大使館一等秘書領事榮強、愛國同盟俱樂部主席陳凱希、華總副總會長拿督陳永明、雪隆華堂會長拿督翁清玉、校友聯總會長陳鵬仕、新紀元大學學院董事長葉新田、工委會顧問暨孝恩集團董事經理拿督朱兆祥、工委會顧問符昌和、大馬文化協會副總秘書劉崇漢、馬來亞二戰历史研究會秘書陳松青、財政鄭桂珠、馬來西亞鳳凰友好聯誼會會長黃柏森、馬來西亞老友聯誼會副主席林裕、馬來西亞彩虹聯誼會會長巫振發及馬來西亞21世紀聯誼會副會長彭明祥等。