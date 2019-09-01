住家遭徵地讓路地下車道 白雲山車水路小組抗議





（檳城1日訊）受到銜接白雲山及車水路的地下車道工程影響，住家範圍土地將被徵用的白雲山住戶雪琳指責政府“靜悄悄”進行這項計劃，並成立“白雲山及車水路交界區拯救行動小組”，以拒絕這項計劃。

她今日召開記者會說，當地居民在今年5月突然接獲土地局的徵地通知，方得知該計劃會影響逾9間住宅、1間寺廟、商場及2間醫院。

她說，該區多數都是受教育程度不高的居民，不明白該計劃的細節及帶來的影響，當局在沒有協調的情況下通知居民要徵用土地一事，讓居民不滿。

她透露，曾有官員在無告知的情況下突然闖入住宅範圍測量土地，對方指不確定該計劃會否順利進行，但徵用土地卻是勢在必行。

她指出，近70年的老家土地將有2497平方尺被徵用，即住家三分之一，而經職業估價師判斷，市價約486萬令吉，但當局只願付56萬5000令吉賠償金。

居民呈備忘錄沒回應

她說，居民曾先後提呈備忘錄予檳州首席部長曹觀友、升旗山國會議員黃漢偉、植物園區州議員王康立及浮羅池滑區州議員李俊傑，至今沒收到任何回應。

雪琳指出，待該計劃完工後，老家與地下車道距離非常接近，交通噪音和空氣污染會嚴重影響日常生活作息。

“根據法令，路面必須與住宅相隔20尺的距離，若徵用土地後，老宅恐被視為非法住宅。

她說，官方向居民解釋該計劃可緩解白雲山及車水路一帶的交通問題，但據她所知，耗巨資修建地下車道也只能緩解20至30%交通問題，勞民傷財、破壞環境又治標不治本。

“州政府應該把錢用來提升公共交通，而不是興建更多條道路。”

約20名居民及非政府組織代表也有出席，包括前丹絨武雅區州議員鄭雨週、大馬自然之友主席米娜詩拉曼、檳城論壇成員林馬惠及民政黨檳州副主席方群龍等。