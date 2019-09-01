末沙布：非外界所指 火箭沒貶低伊斯蘭

（八打靈再也1日訊）誠信黨主席莫哈末沙布強調，行動黨並非如外界傳言所指，是貶低伊斯蘭的政黨。

他接受《馬來週報》的專訪時表示，行動黨並沒貶低伊斯蘭，即使有也是個人問題，而行動黨元老林吉祥已在爪夷文字書法藝術課題上，證明自己的立場。

他提到，華人舊時並不反對學習爪夷文，只因長時間被告知，學習爪夷文就等同於伊斯蘭化，但這樣的認知是錯誤的。

他舉例，在泰國，由於大部分遊客來自中國，因此導遊都須上課學習華語，但這並不意味學習華語就須信仰佛教。

他認為，爪夷文字是通行於馬來世界（Nusantara）的文字，英殖民政府與馬來統治者所簽署的官方文件皆採用爪夷文，惟在獨立後爪夷文則較少發揮效用。

沒注資誠信黨

此外，針對行動黨注資誠信黨的傳聞，末沙布也駁斥此說法，並指行動黨沒投放資金給該黨，相關謠言純屬個人猜想，以為經營政黨需耗費上百萬令吉。

“朋友間捐助50至100令吉就足以讓誠信黨運作，無需動用百萬令吉資金。”

“黨若要籌集資金，我願與黨員共同奮鬥，不惜睡在清真寺、火車站或乘巴士、火車等。”

內部意見不同很平常

針對外界指誠信黨內部有矛盾一事，末沙布直言，政黨內部意見不一是平常的事，尤其在執政黨中，有內閣部長、首長及州務大臣等代表領袖的意見。

他說，政黨內部存在不同意見趨向是正常的，但這一切還在可控制範圍。

末沙布：須規範自身言行舉止

也是國防部長的末沙布提及，自上任為部長以來，對於經常有負面評語的言論而感困擾，但身為國防部長，他須履行國家安全的責任和義務，因此，須規範自己的言行舉止。

他解釋，以前作為反對黨的角色，可任意發表看法，也只有敵對陣營會關注其言論，然而身為國防部長，其言行不再是個人看法，而是關乎國家的安全。

他提醒，人民身處在和平的國家，但勿忘記軍人在維護國家安全所付出的貢獻。

“60年代時，在老師及軍人的職業中選擇，大部分人都選擇成為一名軍人，這並不是軍人的薪金較高，而是軍人是受人尊敬的行業。”

末沙布引述霹靂蘇丹端姑納茲林沙殿下的談話指，軍人的存在就如同空氣，人們雖看不見空氣，但沒空氣人們就不能呼吸。

他希望我國旅遊企業能捐助英雄基金（tabung pahlawan），以行動支持軍人，維護人民和平及安寧生活。

他補充，印裔參軍人數增加，尤其是海軍及陸軍，惟華裔子弟的人數仍缺，因此政府希望在未來通過改善福利及提高薪金，以期吸引更多華裔參軍。