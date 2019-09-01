國家元首：發揮遷移精神 各族團結邁向先進國

（布城1日訊）國家元首蘇丹阿都拉聲稱，通過塑造各種族人民的合作精神和寬容，並以此作為國民團結基石，將可將國家帶到更高的層次。

陛下今早出席全國回曆元旦集會時，吁請全國人民在慶祝回曆元旦之際，也應集體發揮遷移（Hijrah）精神，打造一個團結及完善和諧的先進國。

陛下表示，不能一般性的詮釋這個概念以致牴觸教義，一旦容忍那些與伊斯蘭相牴觸的事物和行為，宗教的防線將崩塌。

“在我們努力邁向更寬容及友愛社會，我們也不要忽略宗教及回教教義的要求。”

陛下聲稱，伊斯蘭提倡的普世價值觀“Rahmatan-Lil-Alamin”可把社會生活概念提升到更高層次，就如先知穆罕默德提出對整個世界的普遍性及恩典理念一樣。

陛下提及，我國獨立62年，經歷過許多令人驚嘆的轉型事件，惟還有很多改進空間。

陛下認為，國家已經歷蓬勃硬體設施發展、穩健經濟成長及成熟政治環境；加強行政及管理的道德及價值觀是必須的，若一個先進國沒高度誠信將是無意義的。

出席集會者尚包括國家元首后東姑阿茲莎、首相敦馬哈迪、首相署部長拿督斯里慕加希和大馬伊斯蘭教發展局總監拿督莫哈末努丁。

能源、綠色工藝及水務部秘書長拿督斯里再尼烏江和毛裡塔尼亞的學者賽阿達拉分別榮獲國內和國際本年度回曆元旦卓越人物獎。