【爪夷書法爭議】爪夷書法納正課 民政擬申請庭令阻止





（檳城1日訊）民政黨主席拿督劉華才說，該黨法律小組正式啟動法律行動，以申請庭令阻止政府在華淡小的國文課本納入爪夷字單元，若上述行動失敗，他們會繼續研究是否能起訴政府。

他說，該法律團由該黨總秘書麥文強帶領，正擬定書信進行法律程序。

他今日出席由檳州民政黨號召的“捍衛全民政策”街頭運動時說，民政黨認為強制性將爪夷字納入華淡小課程是違反憲法的，因為憲法闡明人民被賦予權利享有自己的母語來教學，所以民政黨將通過法律管道來採取行動。

他也說，該黨將會在9月16日，將所收集到“反對認識爪夷字”的簽名名單，提呈給教育部，但之後還是會繼續進行街頭運動，讓民間意識到這個課題的危險性。

劉華才促請行動黨資深領袖林吉祥把製造出來問題解決後，才退出政壇。

“麻煩在你未消失在政壇前，先把你製造出來的問題如認識爪夷字納入華淡小、萊納斯，解決了後才退出！”

“如果你（林吉祥）沒有解決這些問題就退出（政壇），你是屬於沒有原則的政治人物。”

他也說，希盟聯署簽名拒絕種族主義，但是如果希盟有心拒絕種族主義，就應該即刻撤回指責董總種族主義的言論，並且要首相道歉及收回指責董總種族主義的言論。

民政黨署理主席兼檳州主席胡棟強指出，行動黨應該拿出良心和正義，該黨的6名部長在認識爪夷字課題上，應該挺身而出，不要做應聲蟲，拿出良心和正義，捍衛華小及母語教育。

“如果希盟繼續不聽民意，人民尤其是華人選民應該把手中一票來教訓他們，提醒他們是選民選出來的政府，不要當人民需要行動黨時就變靜靜黨。”

參與者包括總財政兼州秘書方志偉、前進黨主席拿督黃家業等。

民間組織簽名轉交政黨

董總取消全國簽名反對爪夷字運動，民間組織轉將收集到的簽名交給政黨，希望政黨代表華社捍衛華教。

自稱來自柔佛“捍衛華小全民運動”民間組織代表黃俊華透露，他日前因要呈交收集到的簽名名單而致電給董總時，被告知董總取消了該簽名運動。

董總取消簽名運動

他今日也出席由檳州民政黨號召的“捍衛全民政策”街頭運動。

他說，第一批的名單他交給民政黨，之後會交給馬華、行動黨，讓人民看清楚，哪個政黨才是真正為民出力。

他也移交“捍衛華小”旗幟給民政黨和前進黨，希望兩黨能繼續代表民間發言。

前進黨主席拿督黃家業說，華教是族魂林連玉辛苦傳承下來，如果認識爪夷字納入華小國文課本，這將會愧對華人的祖先。

他說，大馬的華教是一級棒，泰國、印尼和菲律賓都沒有華小，今天如果缺口一開，華人就完蛋了。